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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 чер, 2019 10:44
swan forever, комія зняти кеш з карти Моні безпосередньо в банкоматі чи касі.
Ви праві, слід кидати в банку де такої комісії немає за вхід і за зняття.
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Додано: Пон 24 чер, 2019 11:14
Квесторе_поверніться
Может подскажете?
Необязательно с мони перевод, больше интересует СЭПом со счета ФОПа у ПриватБанка.
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swan forever
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Додано: Вів 25 чер, 2019 14:35
какие лимиты на пополнение своей карты моно через р2р из приложения?
80к можно за сутки загнать?
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vitaliian
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Додано: Вів 25 чер, 2019 14:36
vitaliian написав:
какие лимиты на пополнение своей карты моно через р2р из приложения?
80к можно за сутки загнать?
в приложении есть онлайн поддержка (я через телеграмм общаюсь)
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Додано: Вів 25 чер, 2019 14:42
vitaliian написав:
какие лимиты на пополнение своей карты моно через р2р из приложения?
80к можно за сутки загнать?
Можно за несколько раз, лимит на пополнение с карты другого банка 60 тыс. за 1 перевод
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Додано: Вів 25 чер, 2019 19:40
swan forever написав:Квесторе_поверніться
Может подскажете?
Необязательно с мони перевод, больше интересует СЭПом со счета ФОПа у ПриватБанка.
СЕП на карту фізика з ФОПівської карти Привата?
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 25 чер, 2019 21:18
Квесторе_поверніться написав: swan forever написав:Квесторе_поверніться
Может подскажете?
Необязательно с мони перевод, больше интересует СЭПом со счета ФОПа у ПриватБанка.
СЕП на карту фізика з ФОПівської карти Привата?
саме так
РОШЕН
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swan forever
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Додано: Вів 25 чер, 2019 22:11
Как правильно понять, депо с досрочным снятием и без?
Дословно я понимаю, но если я оформлю без досрочного, то мне, что бы не случилось, никак его не отдадут,даже со штрафными санкциями?
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mihasik
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Додано: Вів 25 чер, 2019 22:48
mihasik написав:
если я оформлю без досрочного, то мне, что бы не случилось, никак его не отдадут,даже со штрафными санкциями?
Bingo!
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Вів 25 чер, 2019 23:32
klug написав: mihasik написав:
если я оформлю без досрочного, то мне, что бы не случилось, никак его не отдадут,даже со штрафными санкциями?
Bingo!
А с досрочным снятием тогда как?
Начисленные %, за то время,что пролежало тело, и досрочно разорвавши депо, выплачивают в полном объёме,без потерь?
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mihasik
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