А с досрочным снятием тогда как?
Начисленные %, за то время,что пролежало тело, и досрочно разорвавши депо, выплачивают в полном объёме,без потерь?
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Додано: Вів 25 чер, 2019 23:32
Додано: Сер 26 чер, 2019 00:03
А ви не пробували читати
Знижену ставку видно у застосунку при попередньому перегляді договору, до його укладання. На сьогоднішній день, знижена ставка складає 0,01%. Тобто, усе, що було нараховано, банк вам прощає, усе, що уже було виплачено - відніме від тіла депо.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 26 чер, 2019 07:23
Я правильно понимаю, что Моно пока не обслуживает ФОПов ?
На данный момент доступен только костыль в виде регулярного платежа с ФОП-счёта в другом банке на карту Моно.
Верно ?
Додано: Сер 26 чер, 2019 07:30
mustbe
верно. Тоже ищу замену Примату для обслуживания ФОП.
Не могу понять другое - как Моня считает свисфранки при оплате картой? Со злотым разобрался - вроде напрямую, а вот что с франками?
РОШЕН
ФУФЛО
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