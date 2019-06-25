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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1381138213831384
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 23:32

  klug написав:
  mihasik написав:если я оформлю без досрочного, то мне, что бы не случилось, никак его не отдадут,даже со штрафными санкциями?

Bingo!

А с досрочным снятием тогда как?
Начисленные %, за то время,что пролежало тело, и досрочно разорвавши депо, выплачивают в полном объёме,без потерь?
mihasik
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 00:03

  mihasik написав:
  klug написав:
  mihasik написав:если я оформлю без досрочного, то мне, что бы не случилось, никак его не отдадут,даже со штрафными санкциями?

Bingo!

А с досрочным снятием тогда как?
Начисленные %, за то время,что пролежало тело, и досрочно разорвавши депо, выплачивают в полном объёме,без потерь?

А ви не пробували читати ДКБО або тарифи? Там є відповіді на усі ваші питання. Наприклад, розділ ДКБО 1.6 Особливості Депозиту з правом дострокового розірвання:

Зображення

Знижену ставку видно у застосунку при попередньому перегляді договору, до його укладання. На сьогоднішній день, знижена ставка складає 0,01%. Тобто, усе, що було нараховано, банк вам прощає, усе, що уже було виплачено - відніме від тіла депо.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 07:23

Я правильно понимаю, что Моно пока не обслуживает ФОПов ?
На данный момент доступен только костыль в виде регулярного платежа с ФОП-счёта в другом банке на карту Моно.
Верно ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 07:30

mustbe
верно. Тоже ищу замену Примату для обслуживания ФОП.
Не могу понять другое - как Моня считает свисфранки при оплате картой? Со злотым разобрался - вроде напрямую, а вот что с франками?
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 08:01

  swan forever написав:ищу замену Примату для обслуживания ФОП

Замену Привату найти не трудно - его условия далеки от идеала.
Могу посоветовать Конкорд - Предприниматель.
Открытие - 30 грн
Абонка - 0 грн
Платёж - 7,5 грн
До 10 платежей в месяц
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 08:31

Re: Monobank

klug, спс, не подумал там глянуть ;)
mihasik
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 09:07

  swan forever написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  swan forever написав:Квесторе_поверніться
Может подскажете?
Необязательно с мони перевод, больше интересует СЭПом со счета ФОПа у ПриватБанка.

СЕП на карту фізика з ФОПівської карти Привата?

саме так

Так це є багато банків яких можна потестити.
Навіть Ощад можна використати як транзитний.
Платьожик на Моюкарту а звідти по 5000 СЕПом скажемо на Фарс.
З Фарсу в готівочку.
І ще багато є варіантів...які на варто афішувати.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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