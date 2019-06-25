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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1382138313841385>
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 23:32

  klug написав:
  mihasik написав:если я оформлю без досрочного, то мне, что бы не случилось, никак его не отдадут,даже со штрафными санкциями?

Bingo!

А с досрочным снятием тогда как?
Начисленные %, за то время,что пролежало тело, и досрочно разорвавши депо, выплачивают в полном объёме,без потерь?
mihasik
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 00:03

  mihasik написав:
  klug написав:
  mihasik написав:если я оформлю без досрочного, то мне, что бы не случилось, никак его не отдадут,даже со штрафными санкциями?

Bingo!

А с досрочным снятием тогда как?
Начисленные %, за то время,что пролежало тело, и досрочно разорвавши депо, выплачивают в полном объёме,без потерь?

А ви не пробували читати ДКБО або тарифи? Там є відповіді на усі ваші питання. Наприклад, розділ ДКБО 1.6 Особливості Депозиту з правом дострокового розірвання:

Зображення

Знижену ставку видно у застосунку при попередньому перегляді договору, до його укладання. На сьогоднішній день, знижена ставка складає 0,01%. Тобто, усе, що було нараховано, банк вам прощає, усе, що уже було виплачено - відніме від тіла депо.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 07:23

Я правильно понимаю, что Моно пока не обслуживает ФОПов ?
На данный момент доступен только костыль в виде регулярного платежа с ФОП-счёта в другом банке на карту Моно.
Верно ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 07:30

mustbe
верно. Тоже ищу замену Примату для обслуживания ФОП.
Не могу понять другое - как Моня считает свисфранки при оплате картой? Со злотым разобрался - вроде напрямую, а вот что с франками?
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 08:01

  swan forever написав:ищу замену Примату для обслуживания ФОП

Замену Привату найти не трудно - его условия далеки от идеала.
Могу посоветовать Конкорд - Предприниматель.
Открытие - 30 грн
Абонка - 0 грн
Платёж - 7,5 грн
До 10 платежей в месяц
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 08:31

Re: Monobank

klug, спс, не подумал там глянуть ;)
mihasik
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 09:07

  swan forever написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  swan forever написав:Квесторе_поверніться
Может подскажете?
Необязательно с мони перевод, больше интересует СЭПом со счета ФОПа у ПриватБанка.

СЕП на карту фізика з ФОПівської карти Привата?

саме так

Так це є багато банків яких можна потестити.
Навіть Ощад можна використати як транзитний.
Платьожик на Моюкарту а звідти по 5000 СЕПом скажемо на Фарс.
З Фарсу в готівочку.
І ще багато є варіантів...які на варто афішувати.
За Голос...наш голос
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 13:25

конвертация

господа, напомните ...

1) при оплате* в долл и евро конвертация идет по горох-курсу на дату авторизации? потом после клиринга не происходит корректировки суммы списания?

2) при оплате* в экзотических валютах, конвертация идет в евро по курсу МПС, а потом в гривну по горох-курсу на дату авторизации? потом после клиринга не происходит корректировки суммы списания?

так?

* - речь идет о классической конвертации, а не о ДСС.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 13:27

  IMPRINTER написав:господа, напомните ...

1) при расчете оплате в долл и евро конвертация идет по горох-курсу на дату авторизации? потом после клиринга не происходит корректировки суммы списания?

2) при оплатах в экзотических валютах, конвертация идет в евро по курсу МПС, а потом в гривну по горох-курсу на дату авторизации? потом после клиринга не происходит корректировки суммы списания?

так?

корректировок нет (сумма сразу показывается окончательная)
экзотические валюты если не ошибаюсь они уже давно через бакс начали конвертить
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 13:28

  IMPRINTER написав:2) при оплате* в экзотических валютах, конвертация идет в евро по курсу МПС, а потом в гривну по горох-курсу на дату авторизации? потом после клиринга не происходит корректировки суммы списания?

Недолго музыка играла, отменили они конвертацию через евро давно. Все теперь как и у людей, через доллар. Корректировок нет.
wig
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