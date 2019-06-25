А с досрочным снятием тогда как?
Начисленные %, за то время,что пролежало тело, и досрочно разорвавши депо, выплачивают в полном объёме,без потерь?
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Додано: Вів 25 чер, 2019 23:32
Додано: Сер 26 чер, 2019 00:03
А ви не пробували читати
Знижену ставку видно у застосунку при попередньому перегляді договору, до його укладання. На сьогоднішній день, знижена ставка складає 0,01%. Тобто, усе, що було нараховано, банк вам прощає, усе, що уже було виплачено - відніме від тіла депо.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 26 чер, 2019 07:23
Я правильно понимаю, что Моно пока не обслуживает ФОПов ?
На данный момент доступен только костыль в виде регулярного платежа с ФОП-счёта в другом банке на карту Моно.
Верно ?
Додано: Сер 26 чер, 2019 07:30
mustbe
верно. Тоже ищу замену Примату для обслуживания ФОП.
Не могу понять другое - как Моня считает свисфранки при оплате картой? Со злотым разобрался - вроде напрямую, а вот что с франками?
РОШЕН
ФУФЛО
Додано: Сер 26 чер, 2019 08:01
Замену Привату найти не трудно - его условия далеки от идеала.
Могу посоветовать
Открытие - 30 грн
Абонка - 0 грн
Платёж - 7,5 грн
До 10 платежей в месяц
Додано: Сер 26 чер, 2019 08:31
Re: Monobank
klug, спс, не подумал там глянуть
Додано: Сер 26 чер, 2019 09:07
Так це є багато банків яких можна потестити.
Навіть Ощад можна використати як транзитний.
Платьожик на Моюкарту а звідти по 5000 СЕПом скажемо на Фарс.
З Фарсу в готівочку.
І ще багато є варіантів...які на варто афішувати.
За Голос...наш голос
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Додано: Сер 26 чер, 2019 13:25
конвертация
господа, напомните ...
1) при оплате* в долл и евро конвертация идет по горох-курсу на дату авторизации? потом после клиринга не происходит корректировки суммы списания?
2) при оплате* в экзотических валютах, конвертация идет в евро по курсу МПС, а потом в гривну по горох-курсу на дату авторизации? потом после клиринга не происходит корректировки суммы списания?
так?
* - речь идет о классической конвертации, а не о ДСС.
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Додано: Сер 26 чер, 2019 13:27
корректировок нет (сумма сразу показывается окончательная)
экзотические валюты если не ошибаюсь они уже давно через бакс начали конвертить
Додано: Сер 26 чер, 2019 13:28
Недолго музыка играла, отменили они конвертацию через евро давно. Все теперь как и у людей, через доллар. Корректировок нет.
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