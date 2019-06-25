Додано: Сер 26 чер, 2019 13:25

господа, напомните ...



1) при оплате* в долл и евро конвертация идет по горох-курсу на дату авторизации? потом после клиринга не происходит корректировки суммы списания?



2) при оплате* в экзотических валютах, конвертация идет в евро по курсу МПС, а потом в гривну по горох-курсу на дату авторизации? потом после клиринга не происходит корректировки суммы списания?



так?



* - речь идет о классической конвертации, а не о ДСС.

Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX