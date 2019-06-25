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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 чер, 2019 13:29
По курсу в приложении на время покупки, экзотические тоже.
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Alex_ki
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Додано: Сер 26 чер, 2019 13:34
Причем, когда сидишь за границей, вторая валюта в апликухе показывается местная, а не евро.
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wig
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Додано: Сер 26 чер, 2019 14:18
wig написав: IMPRINTER написав:
2) при оплате* в экзотических валютах, конвертация идет в евро по курсу МПС, а потом в гривну по горох-курсу на дату авторизации? потом после клиринга не происходит корректировки суммы списания?
Недолго музыка играла, отменили они конвертацию через евро давно. Все теперь как и у людей, через доллар. Корректировок нет.
спасибо .. я просто помню, что горох писал когда-то, что через евро ...
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Додано: Сер 26 чер, 2019 14:27
IMPRINTER, в начале да. Потом переиграли из-за пожеланий клиентов.
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MASolomko
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Додано: Сер 26 чер, 2019 15:13
wig написав:
Причем, когда сидишь за границей, вторая валюта в апликухе показывается местная, а не евро.
Очень удобно, кстати.
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Олег1964
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