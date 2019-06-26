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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1383138413851386>
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 13:29

Re: Monobank

По курсу в приложении на время покупки, экзотические тоже.
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 13:34

Причем, когда сидишь за границей, вторая валюта в апликухе показывается местная, а не евро.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 14:18

  wig написав:
  IMPRINTER написав:2) при оплате* в экзотических валютах, конвертация идет в евро по курсу МПС, а потом в гривну по горох-курсу на дату авторизации? потом после клиринга не происходит корректировки суммы списания?

Недолго музыка играла, отменили они конвертацию через евро давно. Все теперь как и у людей, через доллар. Корректировок нет.


спасибо .. я просто помню, что горох писал когда-то, что через евро ...
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 14:27

Re: Monobank

IMPRINTER, в начале да. Потом переиграли из-за пожеланий клиентов.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 15:13

  wig написав:Причем, когда сидишь за границей, вторая валюта в апликухе показывается местная, а не евро.


Очень удобно, кстати.
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 16:32

Как удалить сохранённые карты?

Как можно удалить карту какого-либо банка из списка сохранённых карт в приложении?
faq_yeahh
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 19:10

  faq_yeahh написав:Как можно удалить карту какого-либо банка из списка сохранённых карт в приложении?

свайп влево по карте и алга :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 19:11

  faq_yeahh написав:Как можно удалить карту какого-либо банка из списка сохранённых карт в приложении?

попробуйте карту утянуть влево
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 19:38

  IMPRINTER написав:
спасибо .. я просто помню, что горох писал когда-то, что через евро ...

Пожалуйста, а гостишку пробовали бронировать монокартой? Если блоканут средства, это у Моно как, нужно будет до конца грейса погасить, будто реальное списание?
wig
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 21:57

  Квесторе_поверніться написав:
  swan forever написав:СЕП на карту фізика з ФОПівської карти Привата?

саме так

Так це є багато банків яких можна потестити.
Навіть Ощад можна використати як транзитний.
Платьожик на Моюкарту а звідти по 5000 СЕПом скажемо на Фарс.
З Фарсу в готівочку.
І ще багато є варіантів...які на варто афішувати.[/quote]
_______________________


Фарс... це картка якась, бо такої банкі не чув?
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
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