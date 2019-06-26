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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1383138413851386
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 22:12

  mustbe написав:
  swan forever написав:ищу замену Примату для обслуживания ФОП

Замену Привату найти не трудно - его условия далеки от идеала.
Могу посоветовать Конкорд - Предприниматель.
Открытие - 30 грн
Абонка - 0 грн
Платёж - 7,5 грн
До 10 платежей в месяц

Почитал отзывы за апликуху... Народ говорит шо очень глючная.
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swan forever
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