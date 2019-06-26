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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1383138413851386
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 22:12

  mustbe написав:
  swan forever написав:ищу замену Примату для обслуживания ФОП

Замену Привату найти не трудно - его условия далеки от идеала.
Могу посоветовать Конкорд - Предприниматель.
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Платёж - 7,5 грн
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Почитал отзывы за апликуху... Народ говорит шо очень глючная.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 23:39

  swan forever написав:Фарс... це картка якась, бо такої банкі не чув?

Це шифровка від підпільника Кіндрата. Вам рекомендують окупантський банк Форвард, що уже кілька років дихає на ладан, але все ще смикається.
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 01:09

  wig написав:
  IMPRINTER написав:
спасибо .. я просто помню, что горох писал когда-то, что через евро ...

Пожалуйста, а гостишку пробовали бронировать монокартой? Если блоканут средства, это у Моно как, нужно будет до конца грейса погасить, будто реальное списание?


конечно же нет.
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