|
|
|
Monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 чер, 2019 22:12
mustbe написав: swan forever написав:
ищу замену Примату для обслуживания ФОП
Замену Привату найти не трудно - его условия далеки от идеала.
Могу посоветовать Конкорд - Предприниматель
.
Открытие - 30 грн
Абонка - 0 грн
Платёж - 7,5 грн
До 10 платежей в месяц
Почитал отзывы за апликуху... Народ говорит шо очень глючная.
Вы не пользовались?
РОШЕН
ФУФЛО
-
swan forever
-
-
- Повідомлень: 500
- З нами з: 27.05.15
- Подякував: 126 раз.
- Подякували: 89 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 26 чер, 2019 23:39
swan forever написав:
Фарс... це картка якась, бо такої банкі не чув?
Це шифровка
від підпільника Кіндрата. Вам рекомендують окупантський банк Форвард, що уже кілька років дихає на ладан, але все ще смикається.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 3331
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 176 раз.
- Подякували: 427 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 27 чер, 2019 01:09
wig написав: IMPRINTER написав:
спасибо .. я просто помню, что горох писал когда-то, что через евро ...
Пожалуйста, а гостишку пробовали бронировать монокартой? Если блоканут средства, это у Моно как, нужно будет до конца грейса погасить, будто реальное списание?
конечно же нет.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 36064
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 206 раз.
- Подякували: 5729 раз.
-
- Профіль
-
9
4
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|