Додано: Чет 27 чер, 2019 09:45



Основатели monobank получили финансовую лицензию в Великобритании







Первый украинский онлайн-банкинг monobank получил финансовую лицензию от британского регулятора.



Об этом написал один из основателей банка Дмитрий Дубилет в своем Telegram-канале.



По словам Дубилета, в течение нескольких недель компания запустит бета-версию онлайн-банка Koto.



Также представители украинского банка готовятся к переговорам с венчурными фондами и другими потенциальными инвесторами для проведения раунда инвестиций.



"Над получением этой лицензии мы работали последние полтора года. Британские власти под микроскопом изучали нашу репутацию, наш продукт, наши технологии, системы ИТ-безопасности", - написал Дубилет.



"Продукт, который мы планируем запустить в Британии, похож на monobank", - добавил он.



При этом Дубилет подчеркнул, что Украина и monobank остаются для компании "высшим приоритетом". В частности, предприниматель сказал, что новые продукты и опции будут появляться в Украине с аналогичным темпом, что и в Великобритании.



По его словам, некоторые разработанные специально для Британии продукты будут также запускаться и в Украине. В дальнейшем monobank планирует запуск в других странах.



Monobank это первый проект Fintech Band, которую запустили Дмитрий Дубилет, Олег Гороховский и Михаил Рогальский после ухода из "Приватбанка".



Отметим, что Монобанк был запущен в режиме бета-тестирования в октябре 2017 года, а полноценно заработал в ноябре 2017 года.