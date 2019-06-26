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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1383138413851386
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 22:12

  mustbe написав:
  swan forever написав:ищу замену Примату для обслуживания ФОП

Замену Привату найти не трудно - его условия далеки от идеала.
Могу посоветовать Конкорд - Предприниматель.
Открытие - 30 грн
Абонка - 0 грн
Платёж - 7,5 грн
До 10 платежей в месяц

Почитал отзывы за апликуху... Народ говорит шо очень глючная.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 23:39

  swan forever написав:Фарс... це картка якась, бо такої банкі не чув?

Це шифровка від підпільника Кіндрата. Вам рекомендують окупантський банк Форвард, що уже кілька років дихає на ладан, але все ще смикається.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 01:09

  wig написав:
  IMPRINTER написав:
спасибо .. я просто помню, что горох писал когда-то, что через евро ...

Пожалуйста, а гостишку пробовали бронировать монокартой? Если блоканут средства, это у Моно как, нужно будет до конца грейса погасить, будто реальное списание?


конечно же нет.
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 08:37

clientage работает, спасибо :D
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 08:38

novichok спасибо)
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 09:45


Основатели monobank получили финансовую лицензию в Великобритании



Первый украинский онлайн-банкинг monobank получил финансовую лицензию от британского регулятора.

Об этом написал один из основателей банка Дмитрий Дубилет в своем Telegram-канале.

По словам Дубилета, в течение нескольких недель компания запустит бета-версию онлайн-банка Koto.

Также представители украинского банка готовятся к переговорам с венчурными фондами и другими потенциальными инвесторами для проведения раунда инвестиций.

"Над получением этой лицензии мы работали последние полтора года. Британские власти под микроскопом изучали нашу репутацию, наш продукт, наши технологии, системы ИТ-безопасности", - написал Дубилет.

"Продукт, который мы планируем запустить в Британии, похож на monobank", - добавил он.

При этом Дубилет подчеркнул, что Украина и monobank остаются для компании "высшим приоритетом". В частности, предприниматель сказал, что новые продукты и опции будут появляться в Украине с аналогичным темпом, что и в Великобритании.

По его словам, некоторые разработанные специально для Британии продукты будут также запускаться и в Украине. В дальнейшем monobank планирует запуск в других странах.

Monobank это первый проект Fintech Band, которую запустили Дмитрий Дубилет, Олег Гороховский и Михаил Рогальский после ухода из "Приватбанка".

Отметим, что Монобанк был запущен в режиме бета-тестирования в октябре 2017 года, а полноценно заработал в ноябре 2017 года.
diplomnet
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 12:11

Включил динамическое CVV на Моне. Полезная штука от отелей, где распечатки с данными карт валяются, как попало.
А как на валютных виртуалках его включить?
wig
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 13:08

  wig написав:Включил динамическое CVV на Моне. Полезная штука от отелей, где распечатки с данными карт валяются, как попало.
А как на валютных виртуалках его включить?

Только перевыпуском. Новая виртуалка-новый код
Bosstone
 
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