В бета тестировании то апи уже давно было доступноcuriousobro написав:Добавили API!
Пока только для чтения, но хотя бы что-то!
Из интересного - есть публичный доступ к курсам валют
В выписках есть признак холла, мсс, кб, валюта и тл
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 чер, 2019 19:25
Re: Monobank
В бета тестировании то апи уже давно было доступно
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