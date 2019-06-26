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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1384138513861387
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 19:25

Re: Monobank

curiousobro написав:Добавили API!
Пока только для чтения, но хотя бы что-то!
Из интересного - есть публичный доступ к курсам валют
В выписках есть признак холла, мсс, кб, валюта и тл
В бета тестировании то апи уже давно было доступно
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  #<1 ... 1384138513861387
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