В бета тестировании то апи уже давно было доступноcuriousobro написав:Добавили API!
Пока только для чтения, но хотя бы что-то!
Из интересного - есть публичный доступ к курсам валют
В выписках есть признак холла, мсс, кб, валюта и тл
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Додано: Чет 27 чер, 2019 19:25
Re: Monobank
В бета тестировании то апи уже давно было доступно
Додано: П'ят 28 чер, 2019 08:53
Не совсем понятна логика запоминания карт.
При пополнении моно-карты с чужака - этого чужака можно запомнить. Это - хорошо.
Но при пополнении чужака с моно-карты - этого чужака можно запомнить только привязав его к какому-нибудь контакту. Почему его нельзя просто сохранить ?
Если нужно пополнять штук 20 своих карт - нужно создавать 20 новых контактов ?
Неудобно...
ЗЫ. Готовимся к 1 июля, привет Даше Пироженко )
Додано: П'ят 28 чер, 2019 09:43
Re: Monobank
А при чем тут Даша к Монобанку? Что там такого будет 1 июля?
Надіслано з мого Telefunken Torn.Fu.d2, використовуючи Tapatalk
Додано: П'ят 28 чер, 2019 09:52
Даша заград-тариф на окремий вид операцій вводить. Тому люди шукають інші варіанти.
Додано: П'ят 28 чер, 2019 09:55
Re: Monobank
Не демонізуйте Дарину, не вона ті тарифи вигадує
Надіслано з мого Telefunken Torn.Fu.d2, використовуючи Tapatalk
Додано: П'ят 28 чер, 2019 09:57
casper12
Даша работает над понижением привлекательности монобанка. И её еще за это платят?
+60 грн. к бонусу за новый депозит. Промокод FOY97EN (50 от Минфина и 10 кэшбек от меня лично).
+20 грн. кэшбек за оформление Зе карты А-банка по моему приглашению.
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