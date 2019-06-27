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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1384138513861387
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 19:25

Re: Monobank

curiousobro написав:Добавили API!
Пока только для чтения, но хотя бы что-то!
Из интересного - есть публичный доступ к курсам валют
В выписках есть признак холла, мсс, кб, валюта и тл
В бета тестировании то апи уже давно было доступно
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 08:53

Не совсем понятна логика запоминания карт.
При пополнении моно-карты с чужака - этого чужака можно запомнить. Это - хорошо.
Но при пополнении чужака с моно-карты - этого чужака можно запомнить только привязав его к какому-нибудь контакту. Почему его нельзя просто сохранить ?
Если нужно пополнять штук 20 своих карт - нужно создавать 20 новых контактов ?
Неудобно...

ЗЫ. Готовимся к 1 июля, привет Даше Пироженко )
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 09:43

Re: Monobank

mustbe написав:Не совсем понятна логика запоминания карт.
При пополнении моно-карты с чужака - этого чужака можно запомнить. Это - хорошо.
Но при пополнении чужака с моно-карты - этого чужака можно запомнить только привязав его к какому-нибудь контакту. Почему его нельзя просто сохранить ?
Если нужно пополнять штук 20 своих карт - нужно создавать 20 новых контактов ?
Неудобно...

ЗЫ. Готовимся к 1 июля, привет Даше Пироженко )
А при чем тут Даша к Монобанку? Что там такого будет 1 июля?

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Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 09:52

Даша заград-тариф на окремий вид операцій вводить. Тому люди шукають інші варіанти.
casper12
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 09:55

Re: Monobank

casper12 написав:Даша заград-тариф на п2п вводить. Тому люди шукають інші варіанти.
Не демонізуйте Дарину, не вона ті тарифи вигадує

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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 09:57

casper12
Даша работает над понижением привлекательности монобанка. И её еще за это платят? :roll:
+60 грн. к бонусу за новый депозит. Промокод FOY97EN (50 от Минфина и 10 кэшбек от меня лично).
+20 грн. кэшбек за оформление Зе карты А-банка по моему приглашению.
Vial
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 10:16

Vial вона в іншому банку працює.
casper12
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