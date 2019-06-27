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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1385138613871388
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 13:40

  clientage написав:ну да, просто заведите 20 левых контактов с адекватными имена карт
причем если контакты в мабиле упорядочены по фамилии, то фамилию картам лучше дать одинаковую (типа Карта или Ка) тогда легче будет мониторить тот список :)

Да, это понятно.
Но почему так сложно ? Почему нельзя просто сохранить карту ?
Моня кичится своим юзабилити, а тут (как по мне) - явный прокол
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 13:44

  mustbe написав:
  clientage написав:ну да, просто заведите 20 левых контактов с адекватными имена карт
причем если контакты в мабиле упорядочены по фамилии, то фамилию картам лучше дать одинаковую (типа Карта или Ка) тогда легче будет мониторить тот список :)

Да, это понятно.
Но почему так сложно ? Почему нельзя просто сохранить карту ?
Моня кичится своим юзабилити, а тут (как по мне) - явный прокол

Они хотят что бы вы им разрешили доступ к контактам на телефоне. Для этого искусственные неудобства.
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 14:26

  wig написав:Они хотят что бы вы им разрешили доступ к контактам на телефоне. Для этого искусственные неудобства.


Неужели Вы думаете что запрещая аппликухе доступ к чему-либо
(к контактам, например), она туда не лезет?
kesha876
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 14:39

  kesha876 написав:Неужели Вы думаете что запрещая аппликухе доступ к чему-либо
(к контактам, например), она туда не лезет?

Для этого разработчикам надо обойти как-то защиту андроида. Дыры есть везде, но зачем, когда можно постоянно выдавать запрос на доступ к адресной книге, и юзер, в конце концов, сам разрешит. А у кого старый андроид, так и спрашивать не будет.
wig
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  #<1 ... 1385138613871388
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