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Додано: П'ят 28 чер, 2019 13:40
clientage написав:
ну да, просто заведите 20 левых контактов с адекватными имена карт
причем если контакты в мабиле упорядочены по фамилии, то фамилию картам лучше дать одинаковую (типа Карта или Ка) тогда легче будет мониторить тот список
Да, это понятно.
Но почему так сложно ? Почему нельзя просто сохранить карту ?
Моня кичится своим юзабилити, а тут (как по мне) - явный прокол
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mustbe
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Додано: П'ят 28 чер, 2019 13:44
mustbe написав: clientage написав:
ну да, просто заведите 20 левых контактов с адекватными имена карт
причем если контакты в мабиле упорядочены по фамилии, то фамилию картам лучше дать одинаковую (типа Карта или Ка) тогда легче будет мониторить тот список
Да, это понятно.
Но почему так сложно ? Почему нельзя просто сохранить карту ?
Моня кичится своим юзабилити, а тут (как по мне) - явный прокол
Они хотят что бы вы им разрешили доступ к контактам на телефоне. Для этого искусственные неудобства.
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wig
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Додано: П'ят 28 чер, 2019 14:26
wig написав:
Они хотят что бы вы им разрешили доступ к контактам на телефоне. Для этого искусственные неудобства.
Неужели Вы думаете что запрещая аппликухе доступ к чему-либо
(к контактам, например), она туда не лезет?
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kesha876
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Додано: П'ят 28 чер, 2019 14:39
kesha876 написав:
Неужели Вы думаете что запрещая аппликухе доступ к чему-либо
(к контактам, например), она туда не лезет?
Для этого разработчикам надо обойти как-то защиту андроида. Дыры есть везде, но зачем, когда можно постоянно выдавать запрос на доступ к адресной книге, и юзер, в конце концов, сам разрешит. А у кого старый андроид, так и спрашивать не будет.
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wig
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