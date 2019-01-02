clientage написав:ну да, просто заведите 20 левых контактов с адекватными имена карт причем если контакты в мабиле упорядочены по фамилии, то фамилию картам лучше дать одинаковую (типа Карта или Ка) тогда легче будет мониторить тот список
Да, это понятно. Но почему так сложно ? Почему нельзя просто сохранить карту ? Моня кичится своим юзабилити, а тут (как по мне) - явный прокол
clientage написав:ну да, просто заведите 20 левых контактов с адекватными имена карт причем если контакты в мабиле упорядочены по фамилии, то фамилию картам лучше дать одинаковую (типа Карта или Ка) тогда легче будет мониторить тот список
Да, это понятно. Но почему так сложно ? Почему нельзя просто сохранить карту ? Моня кичится своим юзабилити, а тут (как по мне) - явный прокол
Они хотят что бы вы им разрешили доступ к контактам на телефоне. Для этого искусственные неудобства.
kesha876 написав:Неужели Вы думаете что запрещая аппликухе доступ к чему-либо (к контактам, например), она туда не лезет?
Для этого разработчикам надо обойти как-то защиту андроида. Дыры есть везде, но зачем, когда можно постоянно выдавать запрос на доступ к адресной книге, и юзер, в конце концов, сам разрешит. А у кого старый андроид, так и спрашивать не будет.