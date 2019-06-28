mephala написав:
тоже думаю что горох не только не тратит ничего а еще может и зарабатывать на партнерском кэшбэке. такая себе реклама скидок без затраты на рекламу. ну или сколько там гороху платят.
я вижу такой себе маркетинг, пишете в приложеньке мол нужен смарт или авто такие-то параметры и вам приходят предложения с плюшками. Вы 100% целевая аудитория и отношение к вам соответствующее, плюшку получают покупатель и посредник только в случае завершенной покупки, лишних расходов на маркетинг нет. Банк в виде плюшки может дать рассрочку, предложить партнеров с сопутствующими товарами.
Купили вы новенькое авто, колёса чешутся куда-то поехать, вам тут же предлагаются скидки в отелях и на мойках (новенькое авто в разы чаще моют). Банк видит ваши покупки, а отели и мойки нет. В общем банковскому маркетингу море работы, за ним будущее.