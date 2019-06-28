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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1386138713881389 Додано: Суб 29 чер, 2019 07:02 Re: Monobank Искатель написав: И дико любопытно: эти партнеры теперь каждый месяц будут, или Гороховский с Дубилетом увидят, офигеют и прозреют?... И дико любопытно: эти партнеры теперь каждый месяц будут, или Гороховский с Дубилетом увидят, офигеют и прозреют?... от чего прозреют? это партнёры оплачивают кешбэки а не Гороховский, монобанк им продаёт вас как клиента. Выгодно ли это партнерам? Купили бы вы смартфон неизвестно где (сейчас каждая мусорка ими торгует) а так купили в алло, думаю выгодно - недорогое продвижение с гарантированным результатом, по телеку можно год рекламироваться безрезультатно. от чего прозреют? это партнёры оплачивают кешбэки а не Гороховский, монобанк им продаёт вас как клиента. Выгодно ли это партнерам? Купили бы вы смартфон неизвестно где (сейчас каждая мусорка ими торгует) а так купили в алло, думаю выгодно - недорогое продвижение с гарантированным результатом, по телеку можно год рекламироваться безрезультатно. vitaliian

Повідомлень: 2484 З нами з: 06.04.16 Подякував: 666 раз. Подякували: 751 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 чер, 2019 09:05 vitaliian написав: Искатель написав: И дико любопытно: эти партнеры теперь каждый месяц будут, или Гороховский с Дубилетом увидят, офигеют и прозреют?... И дико любопытно: эти партнеры теперь каждый месяц будут, или Гороховский с Дубилетом увидят, офигеют и прозреют?... от чего прозреют? это партнёры оплачивают кешбэки а не Гороховский, монобанк им продаёт вас как клиента. Выгодно ли это партнерам? Купили бы вы смартфон неизвестно где (сейчас каждая мусорка ими торгует) а так купили в алло, думаю выгодно - недорогое продвижение с гарантированным результатом, по телеку можно год рекламироваться безрезультатно. от чего прозреют? это партнёры оплачивают кешбэки а не Гороховский, монобанк им продаёт вас как клиента. Выгодно ли это партнерам? Купили бы вы смартфон неизвестно где (сейчас каждая мусорка ими торгует) а так купили в алло, думаю выгодно - недорогое продвижение с гарантированным результатом, по телеку можно год рекламироваться безрезультатно.

тоже думаю что горох не только не тратит ничего а еще может и зарабатывать на партнерском кэшбэке. такая себе реклама скидок без затраты на рекламу. ну или сколько там гороху платят. тоже думаю что горох не только не тратит ничего а еще может и зарабатывать на партнерском кэшбэке. такая себе реклама скидок без затраты на рекламу. ну или сколько там гороху платят. mephala Повідомлень: 4742 З нами з: 07.04.14 Подякував: 54 раз. Подякували: 627 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 чер, 2019 09:36 Re: Monobank mephala написав: тоже думаю что горох не только не тратит ничего а еще может и зарабатывать на партнерском кэшбэке. такая себе реклама скидок без затраты на рекламу. ну или сколько там гороху платят. тоже думаю что горох не только не тратит ничего а еще может и зарабатывать на партнерском кэшбэке. такая себе реклама скидок без затраты на рекламу. ну или сколько там гороху платят. я вижу такой себе маркетинг, пишете в приложеньке мол нужен смарт или авто такие-то параметры и вам приходят предложения с плюшками. Вы 100% целевая аудитория и отношение к вам соответствующее, плюшку получают покупатель и посредник только в случае завершенной покупки, лишних расходов на маркетинг нет. Банк в виде плюшки может дать рассрочку, предложить партнеров с сопутствующими товарами.



Купили вы новенькое авто, колёса чешутся куда-то поехать, вам тут же предлагаются скидки в отелях и на мойках (новенькое авто в разы чаще моют). Банк видит ваши покупки, а отели и мойки нет. В общем банковскому маркетингу море работы, за ним будущее. я вижу такой себе маркетинг, пишете в приложеньке мол нужен смарт или авто такие-то параметры и вам приходят предложения с плюшками. Вы 100% целевая аудитория и отношение к вам соответствующее, плюшку получают покупатель и посредник только в случае завершенной покупки, лишних расходов на маркетинг нет. Банк в виде плюшки может дать рассрочку, предложить партнеров с сопутствующими товарами.Купили вы новенькое авто, колёса чешутся куда-то поехать, вам тут же предлагаются скидки в отелях и на мойках (новенькое авто в разы чаще моют). Банк видит ваши покупки, а отели и мойки нет. В общем банковскому маркетингу море работы, за ним будущее. vitaliian

Повідомлень: 2484 З нами з: 06.04.16 Подякував: 666 раз. Подякували: 751 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1386138713881389 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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