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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1386138713881389
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 07:02

Re: Monobank

  Искатель написав:И дико любопытно: эти партнеры теперь каждый месяц будут, или Гороховский с Дубилетом увидят, офигеют и прозреют?...
от чего прозреют? это партнёры оплачивают кешбэки а не Гороховский, монобанк им продаёт вас как клиента. Выгодно ли это партнерам? Купили бы вы смартфон неизвестно где (сейчас каждая мусорка ими торгует) а так купили в алло, думаю выгодно - недорогое продвижение с гарантированным результатом, по телеку можно год рекламироваться безрезультатно.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 09:05

  vitaliian написав:
  Искатель написав:И дико любопытно: эти партнеры теперь каждый месяц будут, или Гороховский с Дубилетом увидят, офигеют и прозреют?...
от чего прозреют? это партнёры оплачивают кешбэки а не Гороховский, монобанк им продаёт вас как клиента. Выгодно ли это партнерам? Купили бы вы смартфон неизвестно где (сейчас каждая мусорка ими торгует) а так купили в алло, думаю выгодно - недорогое продвижение с гарантированным результатом, по телеку можно год рекламироваться безрезультатно.

тоже думаю что горох не только не тратит ничего а еще может и зарабатывать на партнерском кэшбэке. такая себе реклама скидок без затраты на рекламу. ну или сколько там гороху платят.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 09:36

Re: Monobank

  mephala написав:тоже думаю что горох не только не тратит ничего а еще может и зарабатывать на партнерском кэшбэке. такая себе реклама скидок без затраты на рекламу. ну или сколько там гороху платят.
я вижу такой себе маркетинг, пишете в приложеньке мол нужен смарт или авто такие-то параметры и вам приходят предложения с плюшками. Вы 100% целевая аудитория и отношение к вам соответствующее, плюшку получают покупатель и посредник только в случае завершенной покупки, лишних расходов на маркетинг нет. Банк в виде плюшки может дать рассрочку, предложить партнеров с сопутствующими товарами.

Купили вы новенькое авто, колёса чешутся куда-то поехать, вам тут же предлагаются скидки в отелях и на мойках (новенькое авто в разы чаще моют). Банк видит ваши покупки, а отели и мойки нет. В общем банковскому маркетингу море работы, за ним будущее.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 13:33

vitaliian
Одарич был первопроходцем-Ц.Н его двум банкам :mrgreen:
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 14:30

  vitaliian написав:
  mephala написав:тоже думаю что горох не только не тратит ничего а еще может и зарабатывать на партнерском кэшбэке. такая себе реклама скидок без затраты на рекламу. ну или сколько там гороху платят.
я вижу такой себе маркетинг, пишете в приложеньке мол нужен смарт или авто такие-то параметры и вам приходят предложения с плюшками. Вы 100% целевая аудитория и отношение к вам соответствующее, плюшку получают покупатель и посредник только в случае завершенной покупки, лишних расходов на маркетинг нет. Банк в виде плюшки может дать рассрочку, предложить партнеров с сопутствующими товарами.

Купили вы новенькое авто, колёса чешутся куда-то поехать, вам тут же предлагаются скидки в отелях и на мойках (новенькое авто в разы чаще моют). Банк видит ваши покупки, а отели и мойки нет. В общем банковскому маркетингу море работы, за ним будущее.

На странице монобпнк в разделе депозиты нету ни одного с айрон еггз разместившим более 400 00 грн на 1 ИНН. О чем это говорит???
никому не верю
sens
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