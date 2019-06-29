|
|
|
Monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 29 чер, 2019 07:02
Искатель написав:
И дико любопытно: эти партнеры теперь каждый месяц будут, или Гороховский с Дубилетом увидят, офигеют и прозреют?...
от чего прозреют? это партнёры оплачивают кешбэки а не Гороховский, монобанк им продаёт вас как клиента. Выгодно ли это партнерам? Купили бы вы смартфон неизвестно где (сейчас каждая мусорка ими торгует) а так купили в алло, думаю выгодно - недорогое продвижение с гарантированным результатом, по телеку можно год рекламироваться безрезультатно.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 2502
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 669 раз.
- Подякували: 757 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 29 чер, 2019 09:05
vitaliian написав: Искатель написав:
И дико любопытно: эти партнеры теперь каждый месяц будут, или Гороховский с Дубилетом увидят, офигеют и прозреют?...
от чего прозреют? это партнёры оплачивают кешбэки а не Гороховский, монобанк им продаёт вас как клиента. Выгодно ли это партнерам? Купили бы вы смартфон неизвестно где (сейчас каждая мусорка ими торгует) а так купили в алло, думаю выгодно - недорогое продвижение с гарантированным результатом, по телеку можно год рекламироваться безрезультатно.
тоже думаю что горох не только не тратит ничего а еще может и зарабатывать на партнерском кэшбэке. такая себе реклама скидок без затраты на рекламу. ну или сколько там гороху платят.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 4762
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 54 раз.
- Подякували: 629 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 29 чер, 2019 09:36
mephala написав:
тоже думаю что горох не только не тратит ничего а еще может и зарабатывать на партнерском кэшбэке. такая себе реклама скидок без затраты на рекламу. ну или сколько там гороху платят.
я вижу такой себе маркетинг, пишете в приложеньке мол нужен смарт или авто такие-то параметры и вам приходят предложения с плюшками. Вы 100% целевая аудитория и отношение к вам соответствующее, плюшку получают покупатель и посредник только в случае завершенной покупки, лишних расходов на маркетинг нет. Банк в виде плюшки может дать рассрочку, предложить партнеров с сопутствующими товарами.
Купили вы новенькое авто, колёса чешутся куда-то поехать, вам тут же предлагаются скидки в отелях и на мойках (новенькое авто в разы чаще моют). Банк видит ваши покупки, а отели и мойки нет. В общем банковскому маркетингу море работы, за ним будущее.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 2502
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 669 раз.
- Подякували: 757 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 30 чер, 2019 13:33
vitaliian
Одарич был первопроходцем-Ц.Н его двум банкам
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
-
хуторянка
-
-
- Повідомлень: 2573
- З нами з: 28.02.10
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 110 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 30 чер, 2019 14:30
vitaliian написав: mephala написав:
тоже думаю что горох не только не тратит ничего а еще может и зарабатывать на партнерском кэшбэке. такая себе реклама скидок без затраты на рекламу. ну или сколько там гороху платят.
я вижу такой себе маркетинг, пишете в приложеньке мол нужен смарт или авто такие-то параметры и вам приходят предложения с плюшками. Вы 100% целевая аудитория и отношение к вам соответствующее, плюшку получают покупатель и посредник только в случае завершенной покупки, лишних расходов на маркетинг нет. Банк в виде плюшки может дать рассрочку, предложить партнеров с сопутствующими товарами.
Купили вы новенькое авто, колёса чешутся куда-то поехать, вам тут же предлагаются скидки в отелях и на мойках (новенькое авто в разы чаще моют). Банк видит ваши покупки, а отели и мойки нет. В общем банковскому маркетингу море работы, за ним будущее.
На странице монобпнк в разделе депозиты нету ни одного с айрон еггз разместившим более 400 00 грн на 1 ИНН. О чем это говорит???
никому не верю
-
sens
-
-
- Повідомлень: 11483
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 660 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 30 чер, 2019 15:21
sens
може і є, але замість цифр "Відкрито xx" красується кнопка "Відкрити"
до речі, якщо цифри правдиві, дуже наочно видно куди більше несуть депо-моно-люди
наразі це 6 міс грн
дол менше в рази, євро взагалі кіт наплакав
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 5429
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 297 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 30 чер, 2019 15:46
greenozon так ставки по валюте смешные у них
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 2502
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 669 раз.
- Подякували: 757 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|