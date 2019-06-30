Искатель написав:И дико любопытно: эти партнеры теперь каждый месяц будут, или Гороховский с Дубилетом увидят, офигеют и прозреют?...
от чего прозреют? это партнёры оплачивают кешбэки а не Гороховский, монобанк им продаёт вас как клиента. Выгодно ли это партнерам? Купили бы вы смартфон неизвестно где (сейчас каждая мусорка ими торгует) а так купили в алло, думаю выгодно - недорогое продвижение с гарантированным результатом, по телеку можно год рекламироваться безрезультатно.
Искатель написав:И дико любопытно: эти партнеры теперь каждый месяц будут, или Гороховский с Дубилетом увидят, офигеют и прозреют?...
от чего прозреют? это партнёры оплачивают кешбэки а не Гороховский, монобанк им продаёт вас как клиента. Выгодно ли это партнерам? Купили бы вы смартфон неизвестно где (сейчас каждая мусорка ими торгует) а так купили в алло, думаю выгодно - недорогое продвижение с гарантированным результатом, по телеку можно год рекламироваться безрезультатно.
тоже думаю что горох не только не тратит ничего а еще может и зарабатывать на партнерском кэшбэке. такая себе реклама скидок без затраты на рекламу. ну или сколько там гороху платят.
mephala написав:тоже думаю что горох не только не тратит ничего а еще может и зарабатывать на партнерском кэшбэке. такая себе реклама скидок без затраты на рекламу. ну или сколько там гороху платят.
я вижу такой себе маркетинг, пишете в приложеньке мол нужен смарт или авто такие-то параметры и вам приходят предложения с плюшками. Вы 100% целевая аудитория и отношение к вам соответствующее, плюшку получают покупатель и посредник только в случае завершенной покупки, лишних расходов на маркетинг нет. Банк в виде плюшки может дать рассрочку, предложить партнеров с сопутствующими товарами.
Купили вы новенькое авто, колёса чешутся куда-то поехать, вам тут же предлагаются скидки в отелях и на мойках (новенькое авто в разы чаще моют). Банк видит ваши покупки, а отели и мойки нет. В общем банковскому маркетингу море работы, за ним будущее.
mephala написав:тоже думаю что горох не только не тратит ничего а еще может и зарабатывать на партнерском кэшбэке. такая себе реклама скидок без затраты на рекламу. ну или сколько там гороху платят.
я вижу такой себе маркетинг, пишете в приложеньке мол нужен смарт или авто такие-то параметры и вам приходят предложения с плюшками. Вы 100% целевая аудитория и отношение к вам соответствующее, плюшку получают покупатель и посредник только в случае завершенной покупки, лишних расходов на маркетинг нет. Банк в виде плюшки может дать рассрочку, предложить партнеров с сопутствующими товарами.
Купили вы новенькое авто, колёса чешутся куда-то поехать, вам тут же предлагаются скидки в отелях и на мойках (новенькое авто в разы чаще моют). Банк видит ваши покупки, а отели и мойки нет. В общем банковскому маркетингу море работы, за ним будущее.
На странице монобпнк в разделе депозиты нету ни одного с айрон еггз разместившим более 400 00 грн на 1 ИНН. О чем это говорит???
Искатель написав:Спасибо тем, кто добавил в июне компании-партнеры Реально, набирать 500 грн кешбэка стало в разы легче. У меня лично за июнь есть кешбэк по : 1) Toplyvo UA 2) Алло (купил сыну смартфон) 3) Prostor А вот интересно, хоть у кого-то был кешбэк по трем оставшимся: 4) kniga.biz.ua 5)MEGOGO 6)Farvater.travel
И дико любопытно: эти партнеры теперь каждый месяц будут, или Гороховский с Дубилетом увидят, офигеют и прозреют?...