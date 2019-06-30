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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 30 чер, 2019 23:03
Re: Monobank
Додано: Нед 30 чер, 2019 23:05
Menwyy, нє. І в минулому місяці не було, і в цьому нема. А скіньте хто скрін, де ці пропозициі є, як воно хоч виглядає.
Додано: Нед 30 чер, 2019 23:07
Re: Monobank
В прошлом не было только у тех, кто был на старой версии приложения.
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