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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1387138813891390
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 23:03

Re: Monobank

Все...насвинорылили :)
042013 написав:А дЄ еті пропозиції від партнеров? Щось немає.

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Menwyy
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 23:05

Menwyy, нє. І в минулому місяці не було, і в цьому нема. А скіньте хто скрін, де ці пропозициі є, як воно хоч виглядає.
042013
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 23:07

Re: Monobank

В прошлом не было только у тех, кто был на старой версии приложения.
042013 написав:Menwyy, нє. І в минулому місяці не було, і в цьому нема. А скіньте хто скрін, де ці пропозициі є, як воно хоч виглядає.
Menwyy
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