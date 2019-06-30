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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 30 чер, 2019 23:03
Re: Monobank
Додано: Нед 30 чер, 2019 23:05
Menwyy, нє. І в минулому місяці не було, і в цьому нема. А скіньте хто скрін, де ці пропозициі є, як воно хоч виглядає.
Додано: Нед 30 чер, 2019 23:07
Re: Monobank
В прошлом не было только у тех, кто был на старой версии приложения.
Додано: Нед 30 чер, 2019 23:28
Re: Monobank
Теж нема. І АЗС другий місяць офф
На офіційній сторінці ФБ останні повідомлення - за 25 травня про мільйонного користувача ... і за 1 червня - про партнерів від Гороха ... всьо ... кіт здох ???
Додано: Пон 01 лип, 2019 03:13
Ха-ха-ха!
Я ж говорил, что Гороховский с Дубилетом прозреют, когда увидят, сколько "насвинорылили" по партнерам!
Поигрались - и хватит
"Недолго музыка играла,
Недолго фраер танцевал". Классика.
Додано: Пон 01 лип, 2019 03:19
Кому интересны АЗС, тем
В этом месяце у Моно вообще ловить нечего; разве что, тем, у кого это единственная кредитка. Без партнеров - скучно и уныло.
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