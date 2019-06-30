Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 30 чер, 2019 23:05
Menwyy, нє. І в минулому місяці не було, і в цьому нема. А скіньте хто скрін, де ці пропозициі є, як воно хоч виглядає.
042013
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Додано: Нед 30 чер, 2019 23:07
В прошлом не было только у тех, кто был на старой версии приложения.
042013 написав: Menwyy, нє. І в минулому місяці не було, і в цьому нема. А скіньте хто скрін, де ці пропозициі є, як воно хоч виглядає.
Menwyy
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Додано: Нед 30 чер, 2019 23:28
Теж нема. І АЗС другий місяць офф
На офіційній сторінці ФБ останні повідомлення - за 25 травня про мільйонного користувача ... і за 1 червня - про партнерів від Гороха ... всьо ... кіт здох ???
stas_rst
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Додано: Пон 01 лип, 2019 03:13
042013 написав:
А дЄ еті пропозиції від партнеров? Щось немає.
І зразу апдейт: в новій версії додатку при натисканні на кнопку інформації коло категорії "подорожі" вибирає помилку.
Ха-ха-ха!
Я ж говорил, что Гороховский с Дубилетом прозреют, когда увидят, сколько "насвинорылили" по партнерам!
Поигрались - и хватит
"Недолго музыка играла,
Недолго фраер танцевал". Классика.
Искатель
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Додано: Пон 01 лип, 2019 03:19
stas_rst написав:
Теж нема. І АЗС другий місяць офф
На офіційній сторінці ФБ останні повідомлення - за 25 травня про мільйонного користувача ... і за 1 червня - про партнерів від Гороха ... всьо ... кіт здох ???
Кому интересны АЗС, тем
в Альфу
(открывается с мобильного). У них в июле 4% на АЗС. Увидел - сам офигел.
В этом месяце у Моно вообще ловить нечего; разве что, тем, у кого это единственная кредитка. Без партнеров - скучно и уныло.
Искатель
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Додано: Пон 01 лип, 2019 05:09
Menwyy написав:
Все...насвинорылили
Ага:
Підтримка mono написав:На жаль, в поточному місяці не доступна можливість вибору додаткових категорій по партнерському кешбеку для всіх Клієнтів. Ми вирішили НЕ запускати партнерський кешбек в липні, щоб сконцентруватися на редизайн. З клієнтів, які вибрали банківські категорії в червні тільки 10% обрало хоча б одну партнерську категорію. У липні ми сконцентруємося на редизайне екранів вибору кешбека і перезапустити продукт з 01.08.
MASolomko
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Додано: Пон 01 лип, 2019 06:50
MASolomko написав: Menwyy написав:
Все...насвинорылили
Ага:
Підтримка mono написав:На жаль, в поточному місяці не доступна можливість вибору додаткових категорій по партнерському кешбеку для всіх Клієнтів. Ми вирішили НЕ запускати партнерський кешбек в липні, щоб сконцентруватися на редизайн. З клієнтів, які вибрали банківські категорії в червні тільки 10% обрало хоча б одну партнерську категорію. У липні ми сконцентруємося на редизайне екранів вибору кешбека і перезапустити продукт з 01.08.
а сколько в июне выбрало цветы? неужели есть любители покупать их каждый день, раз предлагается 2й месяц вподряд.
vitaliian
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Додано: Пон 01 лип, 2019 07:04
vitaliian написав:
а сколько в июне выбрало цветы? неужели есть любители покупать их каждый день, раз предлагается 2й месяц вподряд.
Я вам больше скажу - цветы зачастую дешевле более чем на 20% покупать в павильонах без терминалов за нал.
Что же качается политики мони то хочется напомнить вот такой
Ответ на вопрос кроссворда "Человек, который одолжит вам зонтик в солнечную погоду, чтобы забрать его, как только начинается дождь (по Роберту Фросту) ", 6 букв:
БАНКИР
Flamingo
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