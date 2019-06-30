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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1388138913901391>
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 23:03

Re: Monobank

Все...насвинорылили :)
042013 написав:А дЄ еті пропозиції від партнеров? Щось немає.

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Menwyy
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 23:05

Menwyy, нє. І в минулому місяці не було, і в цьому нема. А скіньте хто скрін, де ці пропозициі є, як воно хоч виглядає.
042013
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 23:07

Re: Monobank

В прошлом не было только у тех, кто был на старой версии приложения.
042013 написав:Menwyy, нє. І в минулому місяці не було, і в цьому нема. А скіньте хто скрін, де ці пропозициі є, як воно хоч виглядає.
Menwyy
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 23:28

Re: Monobank

Теж нема. І АЗС другий місяць офф
На офіційній сторінці ФБ останні повідомлення - за 25 травня про мільйонного користувача ... і за 1 червня - про партнерів від Гороха ... всьо ... кіт здох ???
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 03:13

  042013 написав:А дЄ еті пропозиції від партнеров? Щось немає.

Зображення

І зразу апдейт: в новій версії додатку при натисканні на кнопку інформації коло категорії "подорожі" вибирає помилку.


Ха-ха-ха!
Я ж говорил, что Гороховский с Дубилетом прозреют, когда увидят, сколько "насвинорылили" по партнерам!
Поигрались - и хватит :)
"Недолго музыка играла,
Недолго фраер танцевал". Классика.
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 03:19

  stas_rst написав:Теж нема. І АЗС другий місяць офф
На офіційній сторінці ФБ останні повідомлення - за 25 травня про мільйонного користувача ... і за 1 червня - про партнерів від Гороха ... всьо ... кіт здох ???


Кому интересны АЗС, тем в Альфу (открывается с мобильного). У них в июле 4% на АЗС. Увидел - сам офигел.

В этом месяце у Моно вообще ловить нечего; разве что, тем, у кого это единственная кредитка. Без партнеров - скучно и уныло.
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 05:09

Re: Monobank

  Menwyy написав:Все...насвинорылили :)
Ага:
Підтримка mono написав:На жаль, в поточному місяці не доступна можливість вибору додаткових категорій по партнерському кешбеку для всіх Клієнтів.

Ми вирішили НЕ запускати партнерський кешбек в липні, щоб сконцентруватися на редизайн. З клієнтів, які вибрали банківські категорії в червні тільки 10% обрало хоча б одну партнерську категорію.

У липні ми сконцентруємося на редизайне екранів вибору кешбека і перезапустити продукт з 01.08.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 06:50

  MASolomko написав:
  Menwyy написав:Все...насвинорылили :)
Ага:
Підтримка mono написав:На жаль, в поточному місяці не доступна можливість вибору додаткових категорій по партнерському кешбеку для всіх Клієнтів.

Ми вирішили НЕ запускати партнерський кешбек в липні, щоб сконцентруватися на редизайн. З клієнтів, які вибрали банківські категорії в червні тільки 10% обрало хоча б одну партнерську категорію.

У липні ми сконцентруємося на редизайне екранів вибору кешбека і перезапустити продукт з 01.08.

а сколько в июне выбрало цветы? неужели есть любители покупать их каждый день, раз предлагается 2й месяц вподряд.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 07:04

  vitaliian написав:а сколько в июне выбрало цветы? неужели есть любители покупать их каждый день, раз предлагается 2й месяц вподряд.

Я вам больше скажу - цветы зачастую дешевле более чем на 20% покупать в павильонах без терминалов за нал.
Что же качается политики мони то хочется напомнить вот такой
Ответ на вопрос кроссворда "Человек, который одолжит вам зонтик в солнечную погоду, чтобы забрать его, как только начинается дождь (по Роберту Фросту) ", 6 букв:
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 07:27

Re: Monobank

  stas_rst написав:На офіційній сторінці ФБ останні повідомлення - за 25 травня про мільйонного користувача ... і за 1 червня - про партнерів від Гороха ... всьо ... кіт здох ???


взяли мільйон - і вйо стригти лошар
тепер усі моно люди - лошари :)
+50грн !
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