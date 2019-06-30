Пока сэп бесплатный можно пользоваться.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 лип, 2019 07:29
Додано: Пон 01 лип, 2019 08:31
Пообщался с представителем Монобанк.
Вот полный ответ по поводу отсутствия партнерских категорий в июле:
Я уточнил: точно ли с 1 августа опять будут партнерские категории? Ответ: да.
Думаю, ребятам нужно время, чтобы проанализировать, сколько на какой категории заработало народу, подкорректировать проценты и все такое. Ключевой момент я выделил жирным, вот он меня сильно смутил.
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