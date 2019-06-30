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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1388138913901391
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 07:29

  greenozon написав:
  stas_rst написав:На офіційній сторінці ФБ останні повідомлення - за 25 травня про мільйонного користувача ... і за 1 червня - про партнерів від Гороха ... всьо ... кіт здох ???


взяли мільйон - і вйо стригти лошар
тепер усі моно люди - лошари :)

Пока сэп бесплатный можно пользоваться.
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 08:31

Пообщался с представителем Монобанк.
Вот полный ответ по поводу отсутствия партнерских категорий в июле:
К сожалению, в текущем месяце не доступна возможность выбора дополнительных категорий по партнерскому кешбэку для всех Клиентов.

Мы решили НЕ запускать партнерский кешбэк в июле, чтобы сконцентрироваться на редизайне. Из клиентов, которые выбрали банковские категории в июне только 10% выбрало хотя бы одну партнерскую категорию.

В июле мы сконцентрируемся на редизайне экранов выбора кешбэка и перезапустим продукт с 01.08.
По данным вопросам можете также обращаться в поддержку, мы всегда онлайн предоставим ответ.


Я уточнил: точно ли с 1 августа опять будут партнерские категории? Ответ: да.
Думаю, ребятам нужно время, чтобы проанализировать, сколько на какой категории заработало народу, подкорректировать проценты и все такое. Ключевой момент я выделил жирным, вот он меня сильно смутил.
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  #<1 ... 1388138913901391
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