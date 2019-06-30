Пока сэп бесплатный можно пользоваться.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 лип, 2019 07:29
Додано: Пон 01 лип, 2019 08:31
Пообщался с представителем Монобанк.
Вот полный ответ по поводу отсутствия партнерских категорий в июле:
Я уточнил: точно ли с 1 августа опять будут партнерские категории? Ответ: да.
Думаю, ребятам нужно время, чтобы проанализировать, сколько на какой категории заработало народу, подкорректировать проценты и все такое. Ключевой момент я выделил жирным, вот он меня сильно смутил.
Додано: Пон 01 лип, 2019 08:58
Re: Monobank
Дык многие наверно думали что потом норм категорию не выбрать
Додано: Пон 01 лип, 2019 08:59
Re: Monobank
питання в іншому - перший місяць по вибору категорій - не показовий ...
для прикладу: я вибирав категорії, стоячи на касі 1-го червня зранку, спішив і вибрав тільки дві основних ... партнерські бачив, але нічого для себе цікавого, то й не вибирав ... протягом 1-го червня почитав форум і уже при активації КБ у дружини вона вибрала усі партнерські і 2 основних ...
простий приклад, чому тільки 10% ... при тому, що далеко не усі скролили вниз сторінки КБ і звернули увагу на партнерські пропозиції ... краще б дали ще місяць пілотний і тоді крутили додаток
Додано: Пон 01 лип, 2019 09:01
Re: Monobank
У меня видимо апп был не последней версии, при выборе категорий, партнёрки не было. Думаю у многих так, потому и такие показатели
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Додано: Пон 01 лип, 2019 09:11
100%. У меня настроено автоматическое обновление приложения, поэтому категории были доступны.
У жены - нет (т.е. чтобы получить новую версию, надо обновлять вручную). В итоге у нее вообще не было партнерских категорий.
И у остальных - точно так же. Причем если сразу выбрать основные категории, потом партнерские уже не добавить.
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