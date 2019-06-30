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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1388138913901391
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 07:29

  greenozon написав:
  stas_rst написав:На офіційній сторінці ФБ останні повідомлення - за 25 травня про мільйонного користувача ... і за 1 червня - про партнерів від Гороха ... всьо ... кіт здох ???


взяли мільйон - і вйо стригти лошар
тепер усі моно люди - лошари :)

Пока сэп бесплатный можно пользоваться.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 08:31

Пообщался с представителем Монобанк.
Вот полный ответ по поводу отсутствия партнерских категорий в июле:
К сожалению, в текущем месяце не доступна возможность выбора дополнительных категорий по партнерскому кешбэку для всех Клиентов.

Мы решили НЕ запускать партнерский кешбэк в июле, чтобы сконцентрироваться на редизайне. Из клиентов, которые выбрали банковские категории в июне только 10% выбрало хотя бы одну партнерскую категорию.

В июле мы сконцентрируемся на редизайне экранов выбора кешбэка и перезапустим продукт с 01.08.
По данным вопросам можете также обращаться в поддержку, мы всегда онлайн предоставим ответ.


Я уточнил: точно ли с 1 августа опять будут партнерские категории? Ответ: да.
Думаю, ребятам нужно время, чтобы проанализировать, сколько на какой категории заработало народу, подкорректировать проценты и все такое. Ключевой момент я выделил жирным, вот он меня сильно смутил.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 08:58

Re: Monobank

Дык многие наверно думали что потом норм категорию не выбрать
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 08:59

Re: Monobank

питання в іншому - перший місяць по вибору категорій - не показовий ...
для прикладу: я вибирав категорії, стоячи на касі 1-го червня зранку, спішив і вибрав тільки дві основних ... партнерські бачив, але нічого для себе цікавого, то й не вибирав ... протягом 1-го червня почитав форум і уже при активації КБ у дружини вона вибрала усі партнерські і 2 основних ...
простий приклад, чому тільки 10% ... при тому, що далеко не усі скролили вниз сторінки КБ і звернули увагу на партнерські пропозиції ... краще б дали ще місяць пілотний і тоді крутили додаток
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 09:01

Re: Monobank

У меня видимо апп был не последней версии, при выборе категорий, партнёрки не было. Думаю у многих так, потому и такие показатели
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 09:11

  Alex_ki написав:У меня видимо апп был не последней версии, при выборе категорий, партнёрки не было. Думаю у многих так, потому и такие показатели

100%. У меня настроено автоматическое обновление приложения, поэтому категории были доступны.
У жены - нет (т.е. чтобы получить новую версию, надо обновлять вручную). В итоге у нее вообще не было партнерских категорий.
И у остальных - точно так же. Причем если сразу выбрать основные категории, потом партнерские уже не добавить.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 11:40

  vitaliian написав:
  greenozon написав:
  stas_rst написав:На офіційній сторінці ФБ останні повідомлення - за 25 травня про мільйонного користувача ... і за 1 червня - про партнерів від Гороха ... всьо ... кіт здох ???


взяли мільйон - і вйо стригти лошар
тепер усі моно люди - лошари :)

Пока сэп бесплатный можно пользоваться.


После 20 т. СЭП платный.
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 11:46

  Олег1964 написав:
После 20 т. СЭП платный.

на физлицо вроде нет

Зображення

https://www.monobank.com.ua/taryfy
vitaliian
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