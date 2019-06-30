Пообщался с представителем Монобанк. Вот полный ответ по поводу отсутствия партнерских категорий в июле:
К сожалению, в текущем месяце не доступна возможность выбора дополнительных категорий по партнерскому кешбэку для всех Клиентов.
Мы решили НЕ запускать партнерский кешбэк в июле, чтобы сконцентрироваться на редизайне. Из клиентов, которые выбрали банковские категории в июне только 10% выбрало хотя бы одну партнерскую категорию.
В июле мы сконцентрируемся на редизайне экранов выбора кешбэка и перезапустим продукт с 01.08. По данным вопросам можете также обращаться в поддержку, мы всегда онлайн предоставим ответ.
Я уточнил: точно ли с 1 августа опять будут партнерские категории? Ответ: да. Думаю, ребятам нужно время, чтобы проанализировать, сколько на какой категории заработало народу, подкорректировать проценты и все такое. Ключевой момент я выделил жирным, вот он меня сильно смутил.
питання в іншому - перший місяць по вибору категорій - не показовий ... для прикладу: я вибирав категорії, стоячи на касі 1-го червня зранку, спішив і вибрав тільки дві основних ... партнерські бачив, але нічого для себе цікавого, то й не вибирав ... протягом 1-го червня почитав форум і уже при активації КБ у дружини вона вибрала усі партнерські і 2 основних ... простий приклад, чому тільки 10% ... при тому, що далеко не усі скролили вниз сторінки КБ і звернули увагу на партнерські пропозиції ... краще б дали ще місяць пілотний і тоді крутили додаток
Alex_ki написав:У меня видимо апп был не последней версии, при выборе категорий, партнёрки не было. Думаю у многих так, потому и такие показатели
100%. У меня настроено автоматическое обновление приложения, поэтому категории были доступны. У жены - нет (т.е. чтобы получить новую версию, надо обновлять вручную). В итоге у нее вообще не было партнерских категорий. И у остальных - точно так же. Причем если сразу выбрать основные категории, потом партнерские уже не добавить.