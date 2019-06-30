Дмитрий Дубилет написав: В новой версии monobank будет приятная доработка по переводам на другие карты.



Теперь вы сможете сохранить карту без привязки к телефонной книге. Контакт (или шаблон, хотя это слово я не люблю) можно создать в самом приложении моно.



В свое время мы нарочно пошли на ограничение, что сохранить карту можно только с контактом телефонной книги — из вечного желания не усложнять приложение.



Но клиенты эту доработку у нас требовали давно. Так что теперь даже немного стыдно, что мы столько с ней медлили.



А еще мы сильно переработали интерфейс сохранения карты. Теперь оно стало более явным.



Всем приятных переводов