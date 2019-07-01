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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1389139013911392
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 21:02

Re: Monobank

  Starter написав:после сообщения, что неполадки при оплате картой?
А когда это сообщение появилось?
Сестра где-то в 5 дня не смогла оплатить. :(
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 21:31

Re: Monobank

  MASolomko написав:А когда это сообщение появилось?

где-то после 18-19. причем я сделал перевод, в той версии где его не было, деньги списались и сразу вернулись обратно. зашел на втором телефоне, смотрю сообщение, попробовал через час повторить - перевод ушел (куда-то)...
Starter
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 21:35

Я около 20-00 с двух разных акков сделал 3 перевода каждый 10к+ - все дошло как обычно
  Starter написав:кто-то переводил деньги после сообщения, что неполадки при оплате картой?
сделал где-то через час два перевода на приват - денег нет(

прошло где-то часа два после переводов
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 09:54

Monobank

Кто-то оплачивал покупки в Yakaboo с карты Мони? Пробьётся это, как категория "Книги"?
Консультант в чате на сайте Якабу говорит, что нет, но аргументация странная - мол, у нас в магазине продаются не только книги. Есть сомнения в его компетентности.
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 10:44

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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 13:31

Exist, если пополнять баланс, какой мсс?
mihasik
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  #<1 ... 1389139013911392
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