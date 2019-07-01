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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 лип, 2019 21:02
Starter написав:
после сообщения, что неполадки при оплате картой?
А когда это сообщение появилось?
Сестра где-то в 5 дня не смогла оплатить.
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MASolomko
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Додано: Пон 01 лип, 2019 21:31
MASolomko написав:
А когда это сообщение появилось?
где-то после 18-19. причем я сделал перевод, в той версии где его не было, деньги списались и сразу вернулись обратно. зашел на втором телефоне, смотрю сообщение, попробовал через час повторить - перевод ушел (куда-то)...
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Starter
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Додано: Пон 01 лип, 2019 21:35
Я около 20-00 с двух разных акков сделал 3 перевода каждый 10к+ - все дошло как обычно
Starter написав:
кто-то переводил деньги после сообщения, что неполадки при оплате картой?
сделал где-то через час два перевода на приват - денег нет(
прошло где-то часа два после переводов
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Додано: Вів 02 лип, 2019 09:54
Кто-то оплачивал покупки в Yakaboo с карты Мони? Пробьётся это, как категория "Книги"?
Консультант в чате на сайте Якабу говорит, что нет, но аргументация странная - мол, у нас в магазине продаются не только книги. Есть сомнения в его компетентности.
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Winstrolll
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Додано: Вів 02 лип, 2019 10:44
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Додано: Вів 02 лип, 2019 13:31
Exist, если пополнять баланс, какой мсс?
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Додано: Вів 02 лип, 2019 14:03
Автозапчастини.
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Додано: Вів 02 лип, 2019 14:57
Winstrolll написав:
Кто-то оплачивал покупки в Yakaboo с карты Мони? Пробьётся это, как категория "Книги"?
Я оплачивал (через Visa Checkout). Пробьется.
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Додано: Вів 02 лип, 2019 15:27
Winstrolll написав:
Кто-то оплачивал покупки в Yakaboo с карты Мони? Пробьётся это, как категория "Книги"?
Консультант в чате на сайте Якабу говорит, что нет, но аргументация странная - мол, у нас в магазине продаются не только книги. Есть сомнения в его компетентности.
С абанка платил, попало в книги
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