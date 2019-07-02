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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 лип, 2019 09:59
diplomnet написав:
Платіж на рахунок єдиних реквізитів будь-якого українського банку або на рахунок фізичної особи будь-якого українського банку– Безкоштовно за рахунок власних коштів
– 4% за рахунок кредитних коштів
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Додано: Сер 03 лип, 2019 11:28
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