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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1390139113921393
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 09:59

  diplomnet написав:Платіж на рахунок єдиних реквізитів будь-якого українського банку або на рахунок фізичної особи будь-якого українського банку– Безкоштовно за рахунок власних коштів– 4% за рахунок кредитних коштів
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 11:28

Re: Monobank

Где?
makor06
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