Додано: Чет 04 лип, 2019 05:23

Вчера помог родственнику оформить карту Mono.

На этапе ввода данных согласовали ему кредлимит 10000 грн и 6500 грн лимит на рассрочку.

При получении карты после активации он увидел, что кредлимит дали (слава Богу!), а вот на рассрочку - жирный 0.

Правильно ли я понимаю:

во-1, теперь ему "Покупка частями" в Алло не светит?

во-2, если попытаться поднять кредлимит сейчас, то могут и то, что есть, забрать? На поддержке его так и спросили: "Готовы ли Вы пожертвовать кредитным лимитом? Тогда можем подать заявку на увеличение"



И... чтобы 2 раза не писать. Пару месяцев назад понизил свой кредлимит с 100-ки (которую дали как первооткрывателю) до 20-ки. Теперь понадобилось сделать крупную покупку. Дернулся было повышать, а в ответ... фигвам.

НЕ ПОВТОРЯЙТЕ МОИ ОШИБКИ...

А понижал-то в свое время... чтобы 5-ку на Б5 у ТАСи выцыганить...