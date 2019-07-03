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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1390139113921393
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 09:59

  diplomnet написав:Платіж на рахунок єдиних реквізитів будь-якого українського банку або на рахунок фізичної особи будь-якого українського банку– Безкоштовно за рахунок власних коштів– 4% за рахунок кредитних коштів
зміна тарифів?
Aiwa
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 11:28

Re: Monobank

Где?
makor06
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 05:23

Покупка частями

Вчера помог родственнику оформить карту Mono.
На этапе ввода данных согласовали ему кредлимит 10000 грн и 6500 грн лимит на рассрочку.
При получении карты после активации он увидел, что кредлимит дали (слава Богу!), а вот на рассрочку - жирный 0.
Правильно ли я понимаю:
во-1, теперь ему "Покупка частями" в Алло не светит?
во-2, если попытаться поднять кредлимит сейчас, то могут и то, что есть, забрать? На поддержке его так и спросили: "Готовы ли Вы пожертвовать кредитным лимитом? Тогда можем подать заявку на увеличение"

И... чтобы 2 раза не писать. Пару месяцев назад понизил свой кредлимит с 100-ки (которую дали как первооткрывателю) до 20-ки. Теперь понадобилось сделать крупную покупку. Дернулся было повышать, а в ответ... фигвам.
НЕ ПОВТОРЯЙТЕ МОИ ОШИБКИ...
А понижал-то в свое время... чтобы 5-ку на Б5 у ТАСи выцыганить...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 07:14

  Искатель написав:Пару месяцев назад понизил свой кредлимит с 100-ки (которую дали как первооткрывателю) до 20-ки. Теперь понадобилось сделать крупную покупку. Дернулся было повышать, а в ответ... фигвам.
НЕ ПОВТОРЯЙТЕ МОИ ОШИБКИ...
А понижал-то в свое время... чтобы 5-ку на Б5 у ТАСи выцыганить...

понижение кред.лимита по инициативе клиента почти всегда воспринимается банком как "предательство" и потом еще долго повысить не получится. :)
VetalUA
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 09:04

VetalUA
Для спортивного інтересу погрався з МОНО.
Великий кредитний ліміт (здається, було 60 тис.) вирішив значно понизити. Процес пройшов за кілька секунд. Через тиждень-два вирішив підвищити на 5 тис. Рішення було позитивне, але зайняло кілька хвилин та направлення запиту про кредитну історію в УБКІ.
V2
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 09:28

  V2 написав:VetalUA
Для спортивного інтересу погрався з МОНО.
Великий кредитний ліміт (здається, було 60 тис.) вирішив значно понизити. Процес пройшов за кілька секунд. Через тиждень-два вирішив підвищити на 5 тис. Рішення було позитивне, але зайняло кілька хвилин та направлення запиту про кредитну історію в УБКІ.

Во-1, я понизил кредлимит полгода назад (в начале января).
Во-2, повысить хотел не на 5к, а в 3 раза...
В-3, запрос в УБКИ не шел, просто отказали и все.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 09:30

Искатель
Образилась на Вас МОНЯ :)
V2
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 09:45

  Искатель написав:НЕ ПОВТОРЯЙТЕ МОИ ОШИБКИ..

Я уже писал про вашу главную ошибку - надо было закрыть примат нафиг (вместо уменьшения лимита по Моно). У меня никогда не было примата - лимиты в ТАС, Моно, Альфе отличные :)
Vorlon
 
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