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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 лип, 2019 11:07
Vorlon написав:vollena71
В случае Искателя - лимит Моно в моём понимании ценнее примата.
В Привате плюшки и за свои, и за кредитные, и за валюту. А здесь за валюту - 0, за кредитные - 1% грязными, более-менее только за свою гривну, но не каждый месяц, надо ждать категорию.
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Додано: Чет 04 лип, 2019 11:09
VetalUA написав: Искатель написав:
Пару месяцев назад понизил свой кредлимит с 100-ки (которую дали как первооткрывателю) до 20-ки. Теперь понадобилось сделать крупную покупку. Дернулся было повышать, а в ответ... фигвам.
НЕ ПОВТОРЯЙТЕ МОИ ОШИБКИ...
А понижал-то в свое время... чтобы 5-ку на Б5 у ТАСи выцыганить...
понижение кред.лимита по инициативе клиента почти всегда воспринимается банком как "предательство" и потом еще долго повысить не получится.
Не всеми банками - в идее снизил лимит с 24 до 20, через пол года дали 28
Востаннє редагувалось Stringer
в Чет 04 лип, 2019 11:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 04 лип, 2019 11:09
wig
Вы про Бонус- - серьёзно?
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Vorlon
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Додано: Чет 04 лип, 2019 11:11
Stringer написав:
Не всеми баками - в идее снизил лимит с 24 до 20, через пол года дали 28
Дали где - опять в Идее? Или в Моно?
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Vorlon
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Додано: Чет 04 лип, 2019 11:12
Доброго времени суток, писал в валютный рынок в контексте ДС, но там не ответили, вопрос такой при оплате наложенного платежа на сайте новой почты картой моно кредитными деньгами дополнительная комиссия берется или нет кто знает, может кто пользовался?
Востаннє редагувалось Diablo1977
в Чет 04 лип, 2019 11:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 04 лип, 2019 11:12
Vorlon написав: Stringer написав:
Не всеми баками - в идее снизил лимит с 24 до 20, через пол года дали 28
Дали где - опять в Идее? Или в Моно?
В идее конечно
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Додано: Чет 04 лип, 2019 11:32
wig написав: Vorlon написав:wig
Вы про Бонус- - серьёзно?
Бонус, ревардс, акции всякие. Конечно, до ТАСа Приват не дотягивает, но сабжевой Мони, как минимум, не хуже.
Приват дає ревордс тільки за покупки за кордоном?
Додатково якось картку треба прив'язувати до ревордса чи автоматично вже підв'язана?
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V2
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Додано: Чет 04 лип, 2019 11:38
V2 написав: wig написав: Vorlon написав:wig
Вы про Бонус- - серьёзно?
Бонус, ревардс, акции всякие. Конечно, до ТАСа Приват не дотягивает, но сабжевой Мони, как минимум, не хуже.
Приват дає ревордс тільки за покупки за кордоном?
Додатково якось картку треба прив'язувати до ревордса чи автоматично вже підв'язана?
Только заграницей
Только платная карта с фото, которую ещё нужно подвязать
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
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Додано: Чет 04 лип, 2019 11:57
Stringer написав:
Только заграницей
Только платная карта с фото, которую ещё нужно подвязать
За границей - правда.
Про платную карту с фото - информация устаревшая, так было на старте, а сейчас годится любой бомжеголд. Ничего самому привязывать не надо, как выпускается новая карта, она уже в ревордсе.
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wig
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