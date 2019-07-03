wig
Очень напоминает почивший банк Михайловский, с этими выборами категорий кешбека на месяц.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 лип, 2019 12:32
wig
Очень напоминает почивший банк Михайловский, с этими выборами категорий кешбека на месяц.
Додано: Чет 04 лип, 2019 12:33
Эт вы еще КБ-халендарь у Фарсика не видели
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 04 лип, 2019 12:42
Фарсик, Михайловский... Какие-то нерадостные сравнения модно-молодежного финтеха с почившими.
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