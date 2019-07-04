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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1392139313941395
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 12:32

wig
Очень напоминает почивший банк Михайловский, с этими выборами категорий кешбека на месяц.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 12:33

  Maksi2 написав:wig
Очень напоминает почивший банк Михайловский, с этими выборами категорий кешбека на месяц.

Эт вы еще КБ-халендарь у Фарсика не видели :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 12:42

Фарсик, Михайловский... Какие-то нерадостные сравнения модно-молодежного финтеха с почившими.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 13:55

  wig написав:Фарсик, Михайловский... Какие-то нерадостные сравнения модно-молодежного финтеха с почившими.

Може намагання отримати найвищу ефективність прискорюють виникнення сивини, а за нею і перехід у кращі (кажуть так, а там хто зна) світи?..
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 14:31

  wig написав:За границей - правда.
Про платную карту с фото - информация устаревшая, так было на старте, а сейчас годится любой бомжеголд. Ничего самому привязывать не надо, как выпускается новая карта, она уже в ревордсе.

Про заграницу додам - також нараховують за покупки в закордонних інет магазинах знаходячись в Україні
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 20:35

Re: Monobank

Дякую, Друзі!
По Привату і Ревордсу ставка кешбеку так і виходить до 1% фантиками чи вже є щось цікавіше?
V2
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 20:58

Re: Monobank

  Diablo1977 написав:...при оплате наложенного платежа на сайте новой почты картой моно кредитными деньгами дополнительная комиссия берется или нет..?
forum.finance.ua/topic218479.html
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 05:53

моно сепи швидко відправляє? день-у-день хоча б?
casper12
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 06:26

  casper12 написав:моно сепи швидко відправляє? день-у-день хоча б?

День в день
novichok
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