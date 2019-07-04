wig
Очень напоминает почивший банк Михайловский, с этими выборами категорий кешбека на месяц.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 лип, 2019 12:32
wig
Очень напоминает почивший банк Михайловский, с этими выборами категорий кешбека на месяц.
Додано: Чет 04 лип, 2019 12:33
Эт вы еще КБ-халендарь у Фарсика не видели
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 04 лип, 2019 12:42
Фарсик, Михайловский... Какие-то нерадостные сравнения модно-молодежного финтеха с почившими.
Додано: Чет 04 лип, 2019 13:55
Може намагання отримати найвищу ефективність прискорюють виникнення сивини, а за нею і перехід у кращі (кажуть так, а там хто зна) світи?..
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Додано: Чет 04 лип, 2019 14:31
Про заграницу додам - також нараховують за покупки в закордонних інет магазинах знаходячись в Україні
Додано: Чет 04 лип, 2019 20:35
Re: Monobank
Дякую, Друзі!
По Привату і Ревордсу ставка кешбеку так і виходить до 1% фантиками чи вже є щось цікавіше?
Додано: Чет 04 лип, 2019 20:58
Re: Monobank
forum.finance.ua/topic218479.html
Додано: П'ят 05 лип, 2019 06:26
Додано: П'ят 05 лип, 2019 08:07
Все мы знаем про "любовь" Vorlonа к примату.
Но тем не менее, он считает его очень ценным банком.
Почему?
(Эх, не хватает мне полномочий или денег чтобы разыграть Железную карту)))
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