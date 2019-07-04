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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1394139513961397>
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 08:21

Re: Monobank

  guntherhouse777 написав:Почему?

Ну как минимум нуна шото с чем то сравнивать :mrgreen:

(р) Тумба на каждом углу, снятие помелочи в любом АТМ без комисс, шаровые пополняшки манисендом, кредитка всем без заморочек, полноценный ИБ, хорошие депоставки, приятный курс конверташки, особая любовь в зарплатникам... и хто может этим всем РАЗОМ похвастаться?
Др. дело, шо не всем всё это нуна... но оно ж есть :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 08:44

Re: Monobank

Шановне товариство!
Виплата % по депо Моно було прив'язано на картку іншого банку. Термін дії цієї картки закінчився.
Як підв'язати нову картку іншого банку для зарахування % по депо?
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 09:53

  clientage написав:
  guntherhouse777 написав:Почему?

Ну как минимум нуна шото с чем то сравнивать :mrgreen:

(р) Тумба на каждом углу, снятие помелочи в любом АТМ без комисс, шаровые пополняшки манисендом, кредитка всем без заморочек, полноценный ИБ, хорошие депоставки, приятный курс конверташки, особая любовь в зарплатникам... и хто может этим всем РАЗОМ похвастаться?
Др. дело, шо не всем всё это нуна... но оно ж есть :)

Мимо)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 15:51

Шановні свині, маєте нагоду особисто поспілкуватися з головним погоничем:
Сегодня в 18.00 буду работать оператором поддержки monobank.
Заранее прошу прощения у тех, кто попадет на стажёра Олега ;)

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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 16:10

Если моно-карта юзается только как п2п-транзитка - сколько через неё можно прогнать в день/месяц чтобы не было ненужных вопросов ?
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 16:14

  mustbe написав:Если моно-карта юзается только как п2п-транзитка - сколько через неё можно прогнать в день/месяц чтобы не было ненужных вопросов ?

Думаю быстро забанят. Банк за вас платит комиссию на входе, а деньги сэпом выпускает бесплатно.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 16:26

Re: Monobank

  vitaliian написав:Банк за вас платит комиссию на входе

Кому ?
Не надо бред писать.
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 16:41

  vitaliian написав:
  mustbe написав:Если моно-карта юзается только как п2п-транзитка - сколько через неё можно прогнать в день/месяц чтобы не было ненужных вопросов ?

Думаю быстро забанят. Банк за вас платит комиссию на входе, а деньги сэпом выпускает бесплатно.

По п2п тарифам нет информации, а вот СЕП точно не бесплатен для банка.

Там от 0.5 до 1.5 грн по моему в зависимости от времени дня. Когда-то стало интересно и нашел эту информацию на сайте НБУ.
Хотя может для крупняков идет какая-то фиксированная абонка от НБУ по отдельным тарифам.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 16:48

Re: Monobank

  curiousobro написав:Хотя может для крупняков идет какая-то фиксированная абонка от НБУ по отдельным тарифам.

Помню в мое время тарифы там были не от штук платежей, а от объема передаваемой/получаемой информации через соответствующие АРМы
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 17:11

Насколько я помню - сэп стоит в районе 20 копеек.
Но речь не про сэп, а про чистый п2п-транзит: Карта1 -> Моно -> Карта2.
После каких оборотов начнутся вопросы со стороны гороха ?
mustbe
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