(р) Тумба на каждом углу, снятие помелочи в любом АТМ без комисс, шаровые пополняшки манисендом, кредитка всем без заморочек, полноценный ИБ, хорошие депоставки, приятный курс конверташки, особая любовь в зарплатникам... и хто может этим всем РАЗОМ похвастаться? Др. дело, шо не всем всё это нуна... но оно ж есть
(р) Тумба на каждом углу, снятие помелочи в любом АТМ без комисс, шаровые пополняшки манисендом, кредитка всем без заморочек, полноценный ИБ, хорошие депоставки, приятный курс конверташки, особая любовь в зарплатникам... и хто может этим всем РАЗОМ похвастаться? Др. дело, шо не всем всё это нуна... но оно ж есть
mustbe написав:Если моно-карта юзается только как п2п-транзитка - сколько через неё можно прогнать в день/месяц чтобы не было ненужных вопросов ?
Думаю быстро забанят. Банк за вас платит комиссию на входе, а деньги сэпом выпускает бесплатно.
По п2п тарифам нет информации, а вот СЕП точно не бесплатен для банка.
Там от 0.5 до 1.5 грн по моему в зависимости от времени дня. Когда-то стало интересно и нашел эту информацию на сайте НБУ. Хотя может для крупняков идет какая-то фиксированная абонка от НБУ по отдельным тарифам.