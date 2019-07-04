Ну горох же писал - не более 200 тыщ в месяц
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 лип, 2019 17:27
Ну горох же писал - не более 200 тыщ в месяц
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 17:38
Платіжній системі за послугу. Р2Р дико дорогий у порівнянні з СЕП.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 05 лип, 2019 17:49
к счастью на форуме есть люди которые понимают как это работает. Ставки платежной системы в открытых источниках не разглашаются но они немалые и привязаны к сумме перевода. Некоторые банки для зачисления на свои карты делают такой перевод бесплатным, сами оплачивая комиссию. В их числе Моно, Пумб, Аккорд возможно кто-то ещё.
для понимания рекомендую гуглить слова "эквайер", "эмитент" и "интерчейндж"
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