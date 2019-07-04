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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1394139513961397
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 17:27

  mustbe написав:Если моно-карта юзается только как п2п-транзитка - сколько через неё можно прогнать в день/месяц чтобы не было ненужных вопросов ?

Ну горох же писал - не более 200 тыщ в месяц
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 17:38

  mustbe написав:
  vitaliian написав:Банк за вас платит комиссию на входе

Кому ?
Не надо бред писать.

Платіжній системі за послугу. Р2Р дико дорогий у порівнянні з СЕП.
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klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 17:49

  klug написав:
  mustbe написав:
  vitaliian написав:Банк за вас платит комиссию на входе

Кому ?
Не надо бред писать.

Платіжній системі за послугу. Р2Р дико дорогий у порівнянні з СЕП.

к счастью на форуме есть люди которые понимают как это работает. Ставки платежной системы в открытых источниках не разглашаются но они немалые и привязаны к сумме перевода. Некоторые банки для зачисления на свои карты делают такой перевод бесплатным, сами оплачивая комиссию. В их числе Моно, Пумб, Аккорд возможно кто-то ещё.

для понимания рекомендую гуглить слова "эквайер", "эмитент" и "интерчейндж"
vitaliian
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