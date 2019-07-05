Ну горох же писал - не более 200 тыщ в месяц
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 лип, 2019 17:27
Ну горох же писал - не более 200 тыщ в месяц
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
Додано: П'ят 05 лип, 2019 17:38
Платіжній системі за послугу. Р2Р дико дорогий у порівнянні з СЕП.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 05 лип, 2019 17:49
к счастью на форуме есть люди которые понимают как это работает. Ставки платежной системы в открытых источниках не разглашаются но они немалые и привязаны к сумме перевода. Некоторые банки для зачисления на свои карты делают такой перевод бесплатным, сами оплачивая комиссию. В их числе Моно, Пумб, Аккорд возможно кто-то ещё.
для понимания рекомендую гуглить слова "эквайер", "эмитент" и "интерчейндж"
Додано: П'ят 05 лип, 2019 21:39
Платный выход. Вход не оплачивается. Но, чтоб был вход, платить тоже нужно. А вообще, да, МПС берет бабло вагонами и минимальные лимиты там тоже не маленькие.
Skiw
Додано: П'ят 05 лип, 2019 21:45
Re: Monobank
А как часто Моно обновляет курс валют? Во сколько новый будет? Доллар сегодня упал, а курс все еще стремный, думаю когда же оплатить...
Кстати, в Розетке на Почайной при оплате картой МСС будет Продукты или я чужу?
Додано: П'ят 05 лип, 2019 21:49
Slx их курс привязан к приватовскому, поэтому почти всегда не в рынке. Как только меняет курсы приват какой-то бот меняет их в моно.
Додано: П'ят 05 лип, 2019 21:56
Re: Monobank
Коли йде вверх, то кілька разів на день)), а вниз не так оперативно. Тим більше на вихідних точно цього робити не буде. Попит достатній.
Чекайте до понеділка, а там або 10 коп вниз, або 20 вверх))
Додано: П'ят 05 лип, 2019 21:57
Re: Monobank
В конце июня платил на пункте выдачи- МСС 5399. Сима кэшбэк зажал ( 0.5%). У Мони- читайте условия кэшбэка.
Додано: П'ят 05 лип, 2019 22:03
Курс валютообмена или конвертации?
Skiw
Додано: П'ят 05 лип, 2019 22:08
Re: Monobank
касса №2 в смарт плазе КПИ продукты
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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