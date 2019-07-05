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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1395139613971398>
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 17:27

  mustbe написав:Если моно-карта юзается только как п2п-транзитка - сколько через неё можно прогнать в день/месяц чтобы не было ненужных вопросов ?

Ну горох же писал - не более 200 тыщ в месяц
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 17:38

  mustbe написав:
  vitaliian написав:Банк за вас платит комиссию на входе

Кому ?
Не надо бред писать.

Платіжній системі за послугу. Р2Р дико дорогий у порівнянні з СЕП.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 17:49

  klug написав:
  mustbe написав:
  vitaliian написав:Банк за вас платит комиссию на входе

Кому ?
Не надо бред писать.

Платіжній системі за послугу. Р2Р дико дорогий у порівнянні з СЕП.

к счастью на форуме есть люди которые понимают как это работает. Ставки платежной системы в открытых источниках не разглашаются но они немалые и привязаны к сумме перевода. Некоторые банки для зачисления на свои карты делают такой перевод бесплатным, сами оплачивая комиссию. В их числе Моно, Пумб, Аккорд возможно кто-то ещё.

для понимания рекомендую гуглить слова "эквайер", "эмитент" и "интерчейндж"
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 21:39

Платный выход. Вход не оплачивается. Но, чтоб был вход, платить тоже нужно. А вообще, да, МПС берет бабло вагонами и минимальные лимиты там тоже не маленькие.
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 21:45

Re: Monobank

А как часто Моно обновляет курс валют? Во сколько новый будет? Доллар сегодня упал, а курс все еще стремный, думаю когда же оплатить...

Кстати, в Розетке на Почайной при оплате картой МСС будет Продукты или я чужу?
Slx
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 21:49

Slx их курс привязан к приватовскому, поэтому почти всегда не в рынке. Как только меняет курсы приват какой-то бот меняет их в моно.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 21:56

Re: Monobank

Slx написав:А как часто Моно обновляет курс валют? Во сколько новый будет? Доллар сегодня упал, а курс все еще стремный, думаю когда же оплатить...

Коли йде вверх, то кілька разів на день)), а вниз не так оперативно. Тим більше на вихідних точно цього робити не буде. Попит достатній.
Чекайте до понеділка, а там або 10 коп вниз, або 20 вверх))
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 21:57

Re: Monobank

Slx написав:А как часто Моно обновляет курс валют? Во сколько новый будет? Доллар сегодня упал, а курс все еще стремный, думаю когда же оплатить...

Кстати, в Розетке на Почайной при оплате картой МСС будет Продукты или я чужу?
В конце июня платил на пункте выдачи- МСС 5399. Сима кэшбэк зажал ( 0.5%). У Мони- читайте условия кэшбэка.
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 22:03

  Slx написав:А как часто Моно обновляет курс валют? Во сколько новый будет? Доллар сегодня упал, а курс все еще стремный, думаю когда же оплатить...

Кстати, в Розетке на Почайной при оплате картой МСС будет Продукты или я чужу?

Курс валютообмена или конвертации?
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 22:08

Re: Monobank

  Slx написав:Кстати, в Розетке на Почайной при оплате картой МСС будет Продукты или я чужу
касса №2 в смарт плазе КПИ продукты
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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