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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 лип, 2019 22:10
Мизантрóп написав: Slx написав:
Кстати, в Розетке на Почайной при оплате картой МСС будет Продукты или я чужу
касса №2 в смарт плазе КПИ продукты
#3 тоже - стабильно
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