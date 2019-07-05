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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1395139613971398
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 22:10

  Мизантрóп написав:
  Slx написав:Кстати, в Розетке на Почайной при оплате картой МСС будет Продукты или я чужу
касса №2 в смарт плазе КПИ продукты

#3 тоже - стабильно
Skiw :D
Skiw
 
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