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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 лип, 2019 22:10
Мизантрóп написав: Slx написав:
Кстати, в Розетке на Почайной при оплате картой МСС будет Продукты или я чужу
касса №2 в смарт плазе КПИ продукты
#3 тоже - стабильно
Skiw
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Додано: Суб 06 лип, 2019 00:06
Благодарю ВСЕХ за скорые ответы. Очень приятно тут общаться.
Skiw написав:
Курс валютообмена или конвертации?
Конвертации для оплаты ebay $.
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Додано: Суб 06 лип, 2019 15:37
Акция на депо от 10т.грн всем пришла?
Жене пришла,мне нет.
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Додано: Суб 06 лип, 2019 15:39
И мне небыли... а шо за ахция?
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