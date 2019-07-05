#3 тоже - стабильно
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 лип, 2019 22:10
#3 тоже - стабильно
Skiw
Додано: Суб 06 лип, 2019 00:06
Додано: Суб 06 лип, 2019 15:37
Re: Monobank
Акция на депо от 10т.грн всем пришла?
Жене пришла,мне нет.
Додано: Суб 06 лип, 2019 15:39
Re: Monobank
И мне небыли... а шо за ахция?
Додано: Суб 06 лип, 2019 17:03
Re: Monobank
maxim2014,
Додано: Суб 06 лип, 2019 17:21
5. Подарунок за участь в Акції
5.1. В рамках Акції подарунком є грошова виплата у сумі, достатній для придбання
одного смартфону моделі IPhone Xs 64 GB або Samsung Galaxy S10 128 GB на вибір
Переможця, у магазині-партнері на дату проведення розіграшу, кожному Переможцю (далі –
«Подарунок»). Загальна кількість подарунків - 20 штук.
5.3 Подарунок буде перераховано на карту Monobank Переможця у строк не пізніше
31 серпня 2019 .
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