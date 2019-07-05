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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1395139613971398
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 22:10

  Мизантрóп написав:
  Slx написав:Кстати, в Розетке на Почайной при оплате картой МСС будет Продукты или я чужу
касса №2 в смарт плазе КПИ продукты

#3 тоже - стабильно
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 00:06

Благодарю ВСЕХ за скорые ответы. Очень приятно тут общаться.
  Skiw написав:Курс валютообмена или конвертации?

Конвертации для оплаты ebay $.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 15:37

Re: Monobank

Акция на депо от 10т.грн всем пришла?
Жене пришла,мне нет.
mihasik
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 15:39

Re: Monobank

И мне небыли... а шо за ахция?
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 17:03

Re: Monobank

maxim2014,
  Financial Expert написав:Відкривай депозит до 31.07.2019 та вигравай можливість придбати один із 20 iPhone Xs 64 GB або Samsung Galaxy S10 128 GB на ваш вибір.
Вклади, які беруть участь в акції:
новий депозит на суму від 10 000 грн;
поточний депозит, що закінчується не раніше 01.10.19 та поповнений на період акції від 10 000 грн;
валюта вкладу — гривня;
термін розміщення від 3-х місяців.
Один шанс на перемогу — 10 000 грн. Чим більша сума, тим більше шансів.
MASolomko
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Повідомлень: 1047
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 17:12

придбати= купить? :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 17:21

  v57 написав:придбати= купить? :)

5. Подарунок за участь в Акції
5.1. В рамках Акції подарунком є грошова виплата у сумі, достатній для придбання
одного смартфону моделі IPhone Xs 64 GB або Samsung Galaxy S10 128 GB на вибір
Переможця, у магазині-партнері на дату проведення розіграшу, кожному Переможцю (далі –
«Подарунок»). Загальна кількість подарунків - 20 штук.
5.3 Подарунок буде перераховано на карту Monobank Переможця у строк не пізніше
31 серпня 2019 .
leriy_dyachenko
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 17:59

Re: Monobank

Т е. Кому не пришло и разместить,то не участвуешь?
mihasik
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 18:57

  mihasik написав:Т е. Кому не пришло и разместить,то не участвуешь?

Участие не зависит от получения сообщения.
https://www.universalbank.com.ua/storag ... iphone.pdf
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 20:01

  MASolomko написав:maxim2014,
  Financial Expert написав:Відкривай депозит до 31.07.2019 та вигравай можливість придбати один із 20 iPhone Xs 64 GB або Samsung Galaxy S10 128 GB на ваш вибір.
Вклади, які беруть участь в акції:
новий депозит на суму від 10 000 грн;
поточний депозит, що закінчується не раніше 01.10.19 та поповнений на період акції від 10 000 грн;
валюта вкладу — гривня;
термін розміщення від 3-х місяців.
Один шанс на перемогу — 10 000 грн. Чим більша сума, тим більше шансів.


похоже не несут денег как хотелось бы, пылесос включать НБУ не разрешает, остается - акция.
VetalUA
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