Financial Expert написав:Відкривай депозит до 31.07.2019 та вигравай можливість придбати один із 20 iPhone Xs 64 GB або Samsung Galaxy S10 128 GB на ваш вибір. Вклади, які беруть участь в акції: новий депозит на суму від 10 000 грн; поточний депозит, що закінчується не раніше 01.10.19 та поповнений на період акції від 10 000 грн; валюта вкладу — гривня; термін розміщення від 3-х місяців. Один шанс на перемогу — 10 000 грн. Чим більша сума, тим більше шансів.
5. Подарунок за участь в Акції 5.1. В рамках Акції подарунком є грошова виплата у сумі, достатній для придбання одного смартфону моделі IPhone Xs 64 GB або Samsung Galaxy S10 128 GB на вибір Переможця, у магазині-партнері на дату проведення розіграшу, кожному Переможцю (далі – «Подарунок»). Загальна кількість подарунків - 20 штук. 5.3 Подарунок буде перераховано на карту Monobank Переможця у строк не пізніше 31 серпня 2019 .
Financial Expert написав:Відкривай депозит до 31.07.2019 та вигравай можливість придбати один із 20 iPhone Xs 64 GB або Samsung Galaxy S10 128 GB на ваш вибір. Вклади, які беруть участь в акції: новий депозит на суму від 10 000 грн; поточний депозит, що закінчується не раніше 01.10.19 та поповнений на період акції від 10 000 грн; валюта вкладу — гривня; термін розміщення від 3-х місяців. Один шанс на перемогу — 10 000 грн. Чим більша сума, тим більше шансів.
похоже не несут денег как хотелось бы, пылесос включать НБУ не разрешает, остается - акция.