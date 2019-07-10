VetalUA написав:похоже не несут денег как хотелось бы, пылесос включать НБУ не разрешает, остается - акция.
Не угадали
Банки с украинским частным капиталом увеличили в январе-апреле объем сбережений населения на 4%. Этим банкам население доверяет меньше всего: в 50-ти банках с украинским частным капиталом находится всего 15% средств физических лиц или 76 млрд грн.
Здесь лидером роста стал Универсалбанк Сергея Тигипко. Банк, вместе с бывшими менеджерами ПриватБанка развивает проект Monobank. В январе-мае 2019 Универсалбанк нарастил объем средств физических лиц на 50% до 6,4 млрд. грн. https://www.capital.ua/ru/publication/1 ... e-depozity
Недавно мы обсуждали возможное повышение ставки по нашим депозитам (с 18% до 19%). Но затем решили деньги, которые ушли бы на это повышение, выделить на покупку смартфонов и разыграть среди вкладчиков.
Недавно мы обсуждали возможное повышение ставки по нашим депозитам (с 18% до 19%). Но затем решили деньги, которые ушли бы на это повышение, выделить на покупку смартфонов и разыграть среди вкладчиков.